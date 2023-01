Afrique: CHAN 2022 - Historique, les Barea en demies et retrouvent les Sénégalais

Pour un premier essai, c'est un coup de maître pour les Barea de Madagascar. La sélection malgache a arraché une qualification historique, samedi à Constantine, en demi-finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 des joueurs locaux (CHAN), en s'offrant le Mozambique par 3 buts à 1.

L'histoire et le rêve continuent. Petits poucets de l'aventure, les Barea de Madagascar n'en finissent pas d'étonner et de séduire la planète du football africain pour une première participation au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Dans ce derby de la COSAFA, Madagascar a réalisé le hold-up parfait en corrigeant le Mozambique sur le score de 3 buts à 1. Le technicien malgache Roro Rakotondrabe a décidé d'aligner les mêmes joueurs que lors des deux précédentes rencontres. Plus techniques et collectifs que leurs adversaires, les Malgaches ont vite démarré la rencontre sous les chapeaux de roues.

Avec des attaquants, avec un jeu très rapide sur le terrain, des milieux très mobiles et des défenseurs disciplinés et engagés, l'équipe nationale malgache n'a pas tremblé. Koloina Razafindranaivo, meilleur joueur de la phase de groupes, a ouvert le score à la 18e mn sur une belle frappe sublime dans la lucarne. Rakool marque ainsi son troisième but du tournoi. Les Mozambicains ont essayé d'égaliser le score, mais en face, les Malgaches n'étaient pas vraiment inquiets. Jean Yves a manqué de peu devant le gardien des Mambas une belle passe de Tsiry Randriatsiferana.

63% de possession

À la reprise, les hostilités ont repris de plus belle avec la montée de la pression mozambicaine. La sélection malgache s'est vue refuser un but en raison d'une faute préalable. Quelques minutes plus tard, Jean Razafindrakoto Yves a marqué le second des buts sur une faille et erreur de la défense mozambicaine à la 67e mn. Les offensives se sont poursuivies du côté des Malgaches, qui sont soutenus et poussés par les quelque 15 000 supporters algériens présents sur le terrain.

Le sélectionneur malgache a décidé de faire rouler son effectif en faisant rentrer Feldman, Tendry, Carlos, Donga et Rado. Marcio Ravelomanantsoa a ajouté la mise d'une belle chevauchée en contre et a signé le troisième but des Barea à la 87e mn. Dans les temps additionnels, Isaac De Carvalho a permis aux Mambas de réduire le score par 3 buts à 1. Les statistiques de la rencontre d'hier étaient à l'avantage de Madagascar avec une possession de 63%. Cette qualification porte la marque de Roro Rakotondrabe, l'homme qui est derrière ce plus grand succès obtenu par le football malgache.

L'ancien joueur de BFV était l'acteur de la première qualification des Barea au CHAN et surtout cette qualification historique en demi-finales. Cette demi-finale contre une grande nation du football africain, le Sénégal, s'annonçait corsée pour les Malgaches. La sélection malgache reste encore la meilleure attaque de la rencontre avec 8 buts inscrits contre deux encaissés depuis le début de l'aventure.