Afrique: CHAN Algérie 2022 - Quatre équipes à deux doigts du sacre continental

Les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) Algérie 2022, sont connues depuis le soir des quarts de finale joués vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023.

Et dans ce sens, les épatants Baréa de Madagascar auront affaire aux solides Lions de la Teranga du Sénégal pendant que le Mena du Niger défiera les Fennecs d'Algérie avec son public survolté. Personne n'aurait pu prévoir ces scénarii dès l'entame du tournoi. Et pourtant, c'est arrivé et ces équipes ont tout le mérite de figurer dans le carré d'as, au vu de leur parcours.

Déjà, on peut affirmer que le CHAN aura un nouveau champion, puisqu'aucune de ces équipes à ce rendez-vous des demi-finales, n'est encore montée sur le toit du continent. L'une des formations ayant fait, pour l'instant, forte sensation, c'est celle de Madagascar qui, en matchs de poules, a dominé le Ghana par 2 buts à 1 et le Soudan par 3 buts à 0 avant de mettre fin aux espoirs du Mozambique battu par 3 buts à 1 lors des quarts de finale.

Qui aura fait mieux à ce stade de la compétition avec un total de 8 buts marqués contre 2 encaissés ? Jusqu'où ces Baréa vont-ils s'arrêter, tant ces insulaires, actuellement euphoriques, semblent n'avoir pas fini d'étonner en maîtrisant leur sujet et sachant produire du jeu ? Les Lions du Sénégal sont donc avertis et ont tout intérêt à être méfiants. Sortis leaders de leur groupe après deux victoires et une défaite avant de venir à bout de la Mauritanie en quarts de finale, les Sénégalais, considérés comme l'un des favoris de ce CHAN, n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Deux autres équipes ont les mêmes ambitions de se hisser sur la plus haute marche du podium et ils sont nombreux à voir les Fennecs d'Algérie figurer à ce niveau.

Ce CHAN est en train de mettre en lumière les championnats nationaux

Soutenus par un public plus que passionné et chauvin, les Algériens réalisent un sans-faute, alignant victoire sur victoire et ne sont pas prêts à s'arrêter en si bon chemin. Une équipe faite pour remporter le graal, c'est ce qui semble se dessiner pour cette formation algérienne qui est comme habitée par un supplément d'âme qui l'amène à se surpasser comme ce fut le cas face à la Côte d'Ivoire. En effet, il a fallu qu'elle puise dans ses dernières énergies pour venir à bout de cet adversaire dans les ultimes minutes d'un match disputé jusqu'au bout. Mais en football, rien n'est gagné d'avance.

Car, pour obtenir le sacre continental, les Algériens devront franchir l'obstacle du Mena du Niger. Des Nigériens qui vendront cher leur peau quand on sait que ce sont eux qui ont réussi à éliminer les Camerounais dans les matchs de poules alors que ces derniers étaient considérés comme favoris à l'issue des premières rencontres de la compétition. Avant de mettre au pas les Ghanéens qui digèrent difficilement leur débâcle en quarts de finale pour avoir été dominés par le Mena par 2 buts à 0.

Même si l'évidence est réelle pour le Mena, que cette demi-finale sera des plus difficiles face aux Fennecs, un brin d'espoir plane dans l'esprit des Nigériens. Des demi-finales qui promettent et déjà, ce CHAN, compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur championnat local, est en train de mettre en lumière les championnats nationaux. D'édition en édition, les différents pays commencent à prendre la mesure de son importance.