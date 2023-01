Soudan: Pourparlers Soudano-Tchadiens tenus à N'Djamena co-présidés par Al-Burhan et Deby

N'Djamena — Les pourparlers officiels Soudano-Tchadiens se sont tenus aujourd'hui dans la capitale Tchadienne, N'Djamena, co-présidés par le Président du Conseil de Souveraineté Général Abdel-Fattah Al-Burhan, et le Président de la Période Transitoire en République du Tchad Général Mahamat Idriss Deby.

Le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé ses remerciements et son appréciation au Président de la Période Transitoire en République du Tchad, pour l'avoir invité à visiter le Tchad, affirmant les fortes relations Soudano-Tchadiennes, en faisant allusion aux liens sociaux et culturels qui lient les peuples Soudanais et Tchadien.

Al-Burhan a félicité le Président Deby pour le succès du dialogue Tchadien, qui a été suivi par la formation du gouvernement et des autres institutions transitoires.

Al-Burhan a fait un briefing sur les développements de la situation politique au Soudan et les efforts déployés pour traiter la crise dans le pays.

Le Président du Conseil de Souveraineté a affirmé le soutien du Soudan pour la stabilité politique au Tchad, les résultats du dialogue national Tchadien et le consensus qui a eu lieu entre les parties Tchadiennes, affirmant le souci du Soudan de coordonner avec le Tchad voisin sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Al-Burhan a souligné l'importance de préserver et de développer l'expérience des forces conjointes Soudano-Tchadiennes et d'échanger le soutien au sein des forums internationaux et régionaux, spécialement en ce qui concerne les développements en Libye, en République Centrafricaine et au Sud-Soudan.

Le Président du Conseil de Souveraineté a affirmé la disposition du Soudan à coopérer avec le Tchad en tant que membre actif du Groupe des cinq pour lutter contre l'extrémisme religieux, les organisations terroristes, le trafic humain et l'immigration illégale.

Pour sa part, le Lieutenant Général Mahamat Idriss Deby a accueilli la visite du Président du Conseil de Souveraineté au Tchad, en faisant allusion aux relations Tchado-Soudanaises enracinées grâce aux liens sociaux et culturels entre les deux peuples frères.

Les deux parties ont convenu d'activer les comités bilatéraux conjoints entre les deux pays, tout en affirmant le souci du Soudan de continuer la coopération dans les domaines de la formation et de la qualification, du transfert et de l'échange d'expériences dans les divers domaines économiques, et d'encourager le secteur privé Soudanais à investir au Tchad, en plus de convenir de coopérer dans le domaine des infrastructures et de relier les deux pays par des routes et de souligner l'importance d'activer le rôle de la Communauté Sahel-Sahara pour jouer un rôle pionnier dans la région.

Ceci en plus du renforcement de la coopération agricole entre les deux pays.

Ils ont également convenu de discuter les développements de la situation dans la Libye voisine et d'œuvrer pour aider les Libyens à trouver une solution menant à la paix en Libye, sur la base de relations de bon voisinage avec la Libye.

Les deux parties ont également convenu d'une coordination conjointe entre les agences compétentes sur la situation en République Centrafricaine afin de réaliser la sécurité et la stabilité dans la région.