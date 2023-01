Soudan: Après une visite officielle au Tchad, le Président du CST regagne le pays

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, est rentré au pays Dimanche soir après une visite officielle d'une journée en République du Tchad à l'invitation du Président de la Période Transitoire en République du Tchad, Lt. Général Mahamat Idriss Deby.

Le Président du CST a été reçu à l'aéroport de Khartoum par les Ministres de l'Intérieur, de la Culture et de l'Information et de la Santé, ainsi que le Secrétaire Général du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Mohamed Al-Ghali Ali Yousuf.

Au cours de la visite, le Président du Conseil Souverain a tenu une réunion au sommet avec son homologue Tchadien qui a porté sur les relations distinguées entre Khartoum et N'Djamena, le renforcement des mécanismes de coordination et de coopération entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux.

Son Excellence Al-Burhan a également eu des discussions officielles sur la nécessité de pousser en avant les relations de coopération conjointe pour l'intérêt des deux peuples frères, en plus d'œuvrer pour activer le comité ministériel conjoint entre les deux pays dans le but de réactiver les accords et les mécanismes sur les niveaux économique, social, culturel et sécuritaire.