Gabon: Le One Forest Summit, un sommet pour mobiliser sur la question des forêts

Lors de la COP27 en Égypte en novembre dernier, les présidents Emmanuel Macron et Ali Bongo ont annoncé qu'un sommet sur la préservation des forêts tropicales se tiendrait à Libreville, au Gabon. Le One Forest Summit se déroulera les 1er et 2 mars 2023. Objectif : remobiliser l'attention politique autour de la sauvegarde de ces forêts, menacées par la déforestation et la surexploitation. Et relancer la coopération Nord-Sud.

Lors de ces deux jours de sommet se réuniront chefs d'États et de gouvernements, scientifiques, ONG de défense de l'environnement, institutions financières et chefs d'entreprises. Bref, tous les acteurs concernés par la préservation des forêts tropicales.

L'accent doit être mis sur les forêts du Bassin du Congo avec comme ambition d'arriver à de nouveaux engagements et des avancées concrètes pour :

conjuguer préservation et exploitation des forêts et s'assurer que les bénéfices aillent à la population locale

améliorer les connaissances et la coopération scientifique

accroître l'accès aux financements internationaux et trouver de nouvelles idées pour financer la préservation des forêts.

Et sur cette question sensible des financements, les pays du Nord, qui sont ceux qui polluent le plus, vont devoir faire preuve de créativité pour regagner la confiance des pays du Sud qui disposent encore de vastes étendues naturelles qui captent de grandes quantités de CO2 atmosphérique.

Depuis des années, des aides financières sont promises lors des COP sur le changement climatique, mais elles ne sont pas tenues.

Biodiversité et protection du climat

Une des particularités de ce One Forest Summit est de combiner protection du climat et de la biodiversité. Deux sujets souvent abordés séparément, alors qu'ils sont intimement liés, rappelle Anne Raimat, directrice biodiversité de l'association Climate Chance.

Ce sont 2 sujets qui sont étroitement liés et qui ont des interactions entre eux. Quand on restaure un écosystème, on restaure non seulement la biodiversité, mais on a aussi des effets positifs sur le climat. Et quand le climat se dégrade et bien il dégrade aussi les écosystèmes et la biodiversité qu'ils abritent.

Anne Raimat, directrice biodiversité de l'association Climate Chance