Gabon: Une visite en mars 2023 d'Emmanuel Macron fait réagir des acteurs de la société civile

Le One forest summit, sommet consacré aux enjeux forestiers, se tiendra les 1er et 2 mars 2023 à Libreville au Gabon. Un rendez-vous auquel doit participer le président français, Emmanuel Macron. Or, cette visite aura lieu à quelques mois à peine de l'élection présidentielle, ce qui n'est pas du goût de certains acteurs de la société civile gabonaise. Explications.

" A tort ou à raison, les Gabonais interprèteront votre arrivée dans leur pays comme l'expression du soutien de la France au régime en place, en vue de favoriser son maintien au pouvoir ", écrivent des acteurs de la société civile gabonaise dans un courrier adressé au président français, Emmanuel Macron.

Pour Marc Ona Essangui, comme pour plusieurs d'entre eux, la venue à Libreville du président français à quelques mois de l'élection présidentielle, pose un vrai problème. C'est ce que le président de Tournons la page internationale a expliqué le 10 janvier dernier à l'ambassadeur de France venu lui rendre visite.

" Ce déplacement risque de créer la confusion au sein de l'opinion "

" Cette venue tombe au très mauvais moment, affirme-t-il. Et j'avais même proposé aux autorités françaises au Gabon que le président Macron puisse intervenir à distance, en visioconférence, au lieu de se déplacer. Ce déplacement lui-même risque de créer la confusion au sein de l'opinion. Le débat politique risque de noyer le véritable problème qui amène Monsieur Macron et les autres chefs d'État au Gabon ".

Il poursuit : " À travers, l'Afrique, on parle du sentiment antifrançais. J'ai bien peur qu'au niveau du Gabon, ce qu'on vit ailleurs puisse être répercuté ici parce qu'il y aurait eu une erreur de communication et d'interprétation de cette venue au Gabon. "

Marc Ona Essangui a remis à l'ambassadeur un courrier destiné au président français. Une lettre que le Quai d'Orsay confirme avoir reçue. Côté français, on explique qu'Emmanuel Macron ne viendra à Libreville que pour participer à ce sommet consacré aux enjeux forestiers. De source diplomatique, on précise que " l'ambassade de France est en contact avec les interlocuteurs de la classe politique et de la société civile gabonaise pour exposer et expliquer les objectifs de ce sommet ".