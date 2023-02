Cote d'Ivoire: Bangolo - Yoro Séraphin et 6 villages reconnaissants à Ouattara

À Bangolo , Yoro Séraphin et 6 villages sont reconnaissants à Alassane Ouattara.

Yoro Séraphin, conseiller technique du directeur général du conseil du café-cacao et les populations des villages de Guinglo Zagna, Tiembly Gloplou, Tahoubly Gaé, Zibabo Yeblo et Guezon Binao, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de paix et de développement entamées dans la région.

C'était à l'occasion d'un meeting présidé par Yoro Séraphin Marius , le samedi 28 janvier 2023 dans la cour de l'école du village de Beoué Zagna. Les mutuelles de développement, les associations de jeunes et femmes de ces villages sont à l'initiative de cette cérémonie de reconnaissance au président Alassane Ouattara.

Reconnaissance au président Ouattara

Pour le parrain de la cérémonie Yoro Séraphin, la mobilisation exceptionnelle pour cette cérémonie est la preuve que les populations sont satisfaites du travail abattu par le Président de la République Alassane Ouattara.

" Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le travail, l'humanisme du Président Alassane Ouattara qu'il a plu au ciel de donner à notre pays. Un homme qui travaille. Un homme qui abat un travail énorme pour notre département, dans la région. Les infrastructures sanitaires de pointe, en passant par l'électrification des villages, l'adduction en eau potable, les routes, la voirie, l'éducation grâce au président Alassane Ouattara ", a-t-il déclaré.

Les six villages font leur entrée dans le navire du développement grâce au président Alassane Ouattara. S'adressant à ses frères et sœurs cadres qui ont décidé désormais de parler d'une même voix, notamment Guehi Zephirin et le sénateur Sah Evariste , il les a invités à faire triompher les idéaux du président de la République dans la région en soutenant le président du conseil régional du Guemon, Serey Doh Célestin. " Allons de l'avant pour faire honneur au président Alassane Ouattara. Le Président nous a transmis sa foi dans une Côte d'Ivoire solidaire et un Guémon prospère ", a-t-il renchéri. Il a assuré qu'il ne décevra jamais ses parents qui sont au centre de toutes ses actions et qui lui demandent de se mettre à leur service pour développer Bangolo.

Tahe Plo Junior, Lidie Daud, respectivement porte-parole des jeunes des six villages et la porte-parole des femmes ont estimé que Yoro Séraphin Marius est un bâtisseur qui suit les traces du chef de l'État Alassane Ouattara. Ils lui ont demandé de se mettre au service des populations des six villages pour le développement de la ville de Bangolo. " Yoro Séraphin Marius vous le savez très bien a déjà fait beaucoup dans la ville de Bangolo à travers les actes de développement qu'il a posés et qu' il continue de poser chaque jour. Le développement est l'affaire de tous. Il est un bon relais aux actions du Président de la République Alassane Ouattara. C'est pour cette raison que nous le réclamons ardemment à nos côtés ", a déclaré Lydie Daud, au nom des mouvements et associations de femmes de Bangolo. .

Guehi Zephirin cadre de Bangolo, quant à lui, est revenu sur les nombreuses et diverses activités et actions sociales réalisées par le parrain du jour en faveur des populations et des jeunes. Il s'agit de la réinsertion des jeunes, de la prise en charge des démunis pour leurs soins médicaux, de don de prise en charge médicale, d' équipement de centres de santé, de dons de vivres ou de non vivres à l'occasion des fêtes religieuses, musulmanes ou chrétiennes, arbres de noël, récompense des meilleurs élèves, remises de permis de conduire, prise en charge scolaire, parrainages d' activité socio - culturels... Selon lui, rendre hommage au chef de l'État est plus que légitime dans la mesure où il demeure et reste le bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle.

Le chef du village de Beoué Zagna , Djehi Flan André, a au nom de ses pairs invité les cadres à l'unité et la cohésion pour faire le bonheur de Bangolo

" Le vœu des chefs traditionnels c'est de voir tous nos enfants unis autour de la vision de paix et du vivre ensemble du Président Ouattara. Continuez de faire bloc autour de lui ", a-t-il souhaité.