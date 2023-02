Congo-Brazzaville: Santé maternelle - Des sages-femmes formées au suivi psychologique des femmes enceintes

L'Association congolaise pour les droits et santé (ACDS) a organisé, le 31 janvier et le 1er février à Brazzaville, une formation spéciale à l'endroit des sages-femmes. L'objectif a été de donner aux accoucheuses des connaissances nécessaires leur permettant de bien assurer le suivi et l'accompagnement psychologique et émotionnel des femmes enceintes.

Une trentaine de sages-femmes a participé à la formation qui a duré deux jours. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de cet atelier de formation pour permettre aux participantes d'acquérir de nouvelles notions professionnelles dans le suivi et la prise en charge psychologique et émotionnelle des femmes en état de gestation.

Il s'est agi, entre autres, de la grossesse : anatomie, physiologie, modifications liées à la grossesse ; du suivi de la femme en grossesse : rôle de la sage-femme ; des troubles physiques et sympathiques chez la femme enceinte; et, femme : lien entre les phénomènes physiques et psychologiques durant la grossesse.

Le projet du suivi et accompagnement psychologique et émotionnel des femmes enceintes a démarré le 1er juin de l'année dernière, et devrait se clôturer le 30 décembre 2023. La formation initiée vise à renforcer les capacités professionnelles des sages-femmes, afin qu'elles améliorent la prise en charge et l'accompagnement psychologique et émotionnelle des femmes porteuses de grossesses.

Le projet s'occupe aussi du soutien émotionnel des femmes enceintes pendant et après l'accouchement. Il vise trois objectifs spécifiques, à savoir la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile au Congo ; l'amélioration de la prise en charge de la femme enceinte durant les trois trimestres de la grossesse, mais aussi le renforcement de l'accès des femmes aux soins de santé maternelle complets.

Dans sa phase pilote, il cible environ 4000 femmes et filles enceintes provenant des districts sanitaires de Kinkala et de Mindouli, dans le département du Pool, ainsi que celui de Brazzaville. Dans la ville capitale, selon les responsables de l'association, il s'exécute dans les hôpitaux de base de Talangaï, de Makélékélé et Blanche Gomes.