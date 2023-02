Madagascar: Vanille - Un ultimatum jusqu'au 7 février adressé au président de la République

Les opérateurs de la filière vanille dans la région SAVA manifestent contre l'intervention de l'Etat, dans la fixation des prix sur le marché. S'adressant directement au chef d'Etat, ils exigent une solution concrète dans un délai de six jours.

Les députés ne les aident pas. Le ministère de tutelle gère très mal la situation. C'est ce qu'ont déclaré les producteurs et les collecteurs de vanille de la région SAVA, dans une vidéo qu'ils ont diffusée, hier, sur les réseaux sociaux. Avec cris et mécontentement, ils ont donné un ultimatum au président de la République, jusqu'au 7 février, une date qu'ils décrivent comme symbolique et historique pour Madagascar. " Nous réclamons une solution qui émane directement du président de la République. On demande la libéralisation de l'exportation de vanille. Il faut donner l'agrément à tous les exportateurs qui le demandent. La situation est déjà très grave. On n'a exporté que 150 tonnes jusqu'à aujourd'hui, alors que la réalisation devrait être à 1300t ou 1400t, si l'on se réfère aux réalisations de l'année dernière. La population souffre beaucoup de cette situation. Cela fait longtemps que nous avons montré de la tolérance. Si l'Etat ne donne pas de solution concrète jusqu'au 7 février, alors nous devrons tous être responsables, car cette situation nous fait mal. Il y a de nombreux députés dans la région SAVA, mais aucun d'eux ne nous a aidés. De ce fait, la population de la région a décidé de me nommer comme député de la vanille ", a fustigé Jackman, un collecteur de vanille choisi comme porte-parole des producteurs et collecteurs.

Politique défaillante

Les opérateurs de la filière vanille de la SAVA critiquent beaucoup la politique mise en œuvre par le Gouvernement, surtout en ce qui concerne la fixation du prix-plancher de 250 USD. " La campagne a commencé le 7 juillet 2022. Maintenant, nous sommes au mois de février 2023. Durant cette période, nous étions déjà conscients que rien ne va, mais aucune casse ne s'est produite. Maintenant, nous tenons à faire savoir que nous n'avons pas besoin de Vary Tsinjo, ni de Tosika Fameno... Ce dont nous avons besoin, c'est la commercialisation de nos produits. Il faut laisser la loi du marché réguler le prix. Avec la concurrence, le prix s'ajustera automatiquement, donc annulez ce prix-plancher de 250 USD. N'empêchez pas les exportateurs locaux de faire leur travail, car personne n'y gagnera si la vanille est tout simplement stockée à cause d'un problème de prix ", a soutenu le porte-parole des producteurs et des collecteurs de vanille. Bref, les manifestants essaient de faire comprendre qu'ils n'approuvent pas et n'accepteront plus l'intervention de l'Etat sur la fixation des prix de la vanille destinée à l'exportation.