Sénégal: 4é édition de " Dakar Music Expo " - L'industrie musicale au rythme du digital

Les organisateurs de la 4ème édition du Dakar music expo (Dmx) ont souligné l'importance de soutenir les jeunes dans un écosystème qui continue à changer à l'ère du digital.

L'Institut Français de Dakar reçoit la 4ème edition du Dakar music expo (Dmx). L'événement est prévu du 9 au 11 février sous le thème " La digitalisation de l'industrie musical". Sous la direction de Doudou Sarr, l'équipe du festival a tenu une conference de presse. Aux côtés de Laurent Montillet, le Directeur délégué de l'Institut Français, "Def Maa Maa Def", le groupe hip-hop sénégalais, et Moustapha Ndiaye, le président de l'Association des Managers du Sénégal (Amaa), Doudou Sarr est revenu sur le sens de cette manifestation.

Depuis son début en 2020, les objectifs du festival sont restés, en grande partie, les mêmes: favoriser les liens entre les artistes locaux et internationaux et soutenir les aristes du Sénégal et d'Afrique. Cette année, les organisateurs du festival souhaitent mettre l'accent sur la jeunesse. " On essaye de changer un petit peu l'ordre des choses avec un focus sur la jeunesse et la professionnalisation des jeunes ", a commenté Montillet.

À partir du le 9 février, l'événement réunit des organisateurs d'événement, des agences, des entreprises et des associations de l'industrie musicale sous le thème de " la digitalisation de l'industrie musicale ", un sujet qui est devenu plus pressant notamment après la crise sanitaire. L'organisateur du festival, Doudou Sarr, s'intéresse pariculièrement à la difficulté de générer des revenus dans une industrie musicale digitale.

" Quand on parle de la digitalisation, on fait essentiellement allusion aux revenus sur les plateformes. Comment on génère des revenus à l'ère d'aujourd'hui? C'est à travers des vues et des streams ", estime l'initiateur. En mettant à la disposition des participants un large éventail d'informations, M. Sarr espère susciter des solutions utiles aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes artistes africains. " Au Sénégal et en Afrique, il faut qu'on découvre de nouvelles méthodologies, de nouveaux usages et de nouveaux processus avec notamment la monétisation. Pour cela, on fait venir des experts pour discuter ", explique Doudou Sarr.

Alors que le festival s'est internationalisé - plus de 500 médias y ont participé lors des trois dernières éditions - la question de la préservation du patrimoine musical reste un sujet important pour l'organisateur. Il insiste sur le fait qu'il s'agit de tous les genres de musique. "On va aller de la preservation des instruments traditionnels, qui est notre fondement, à la musique électronique ", informe M. Sarr. Le Dmx présentera également plusieurs concerts d'artistes tels que Balimaya Project du Royaume-Uni, Alesh, DK Phone du Sénégal et bien d'autres invités.