Afrique: Après la CAN, Alioune Badara Faty soulève le trophée du CHAN

Dakar — Le gardien de but du Casa Sports (Ligue 1 sénégalaise), Alioune Badara Faty, vient d'enrichir son palmarès en remportant, samedi, le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football avec l'équipe B du Sénégal, presque un an jour pour jour après avoir soulevé le premier trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec l'équipe A.

L'équipe nationale B du Sénégal a remporté samedi la finale du CHAN en battant l'Algérie, le pays organisateur du tournoi, aux tirs au but (5-4). A l'issue des prolongations, les deux équipes étaient à égalité (0-0).

Les Lions locaux entrent ainsi dans les annales du football en offrant au Sénégal son premier titre dans cette compétition.

L'équipe A avait offert au Sénégal son premier trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en février 2022, au Cameroun, aux dépens de l'Egypte.

La particularité du CHAN est que les équipes participantes ne peuvent aligner que des joueurs évoluant dans les clubs de leur pays. La CAF a initié cette compétition en 2009, dans le but de contribuer à la promotion du football africain.

Alioune Badara Faty était le seul jour évoluant dans le championnat national à participer au CHAN 2023 en Algérie, même s'il n'a pas joué le moindre match.

Convoqué pour la première fois en équipe nationale du Sénégal contre le Togo en novembre 2021 et le Congo en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, il remportait le 6 février 2022 le trophée de la CAN avec l'équipe nationale A.

Cette expérience lui avait permis de côtoyer le haut niveau et de s'inspirer des prises de balles et des jeux aux pieds des grands gardiens sénégalais, Edouard Mendy et Alfred Gomis, avait-il dit après le sacre.

Présélectionné à plusieurs reprises en U 20, le gardien titulaire du Casa Sports n'a jamais été retenu chez les jeunes.

Auteur du dernier tir qui a qualifié le Sénégal au CHAN au détriment de la Guinée, le portier de 2 m a soulevé, samedi, son deuxième trophée continental, remportée cette fois-ci avec l'équipe nationale locale.

"Ce sera mon premier CHAN et je veux le remporter", avait-il dit dans un entretien avec l'APS.

Plusieurs joueurs de l'équipe nationale A, dont Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, ont félicité les joueurs de l'équipe nationale locale, dont ils saluent le parcours "héroïque" en Algérie.

"Après un sacre en 2022 et aujourd'hui en 2023, s'il se présente à l'élection 2024, il gagne", a twitté avec un brin d'humour Abdou Lahad Diallo en saluant le parcours de Alioune Badara Faty.