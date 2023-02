Madagascar: Sècheresse dans le Sud - L'insécurité alimentaire aigue touche près de 1 285 000 personnes

La situation de la population victime de la sècheresse et de la faim dans le Sud à cause du changement climatique est toujours précaire. Dans son bulletin, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) rapporte l'existence de près de 1 285 000 personnes qui se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire aigüe.

Plus de 585 000 enfants se trouvent dans le besoin et 187 000 personnes de plus sont affectées par les cyclones, toujours selon ce bulletin. Le budget nécessaire est évalué autour de 40,08 millions de dollars si le budget couvert en 2022 est estimé à 39% des besoins. Les fonds disponibles permettent à l'UNICEF de maintenir le cap et d'atteindre les plus vulnérables et d'adresser des perspectives d'actions dans chacune de ses secteurs d'interventions.

Projections

Les épidémies, les cyclones, les inondations et la sècheresse prolongée dans le Sud, exacerbés par le changement climatique aggravent encore la faiblesse systématique de Madagascar. Cela a affecté la vie et le bien-être des enfants et de leurs familles en 2022. L'UNICEF prévoit que 4,8 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire cette année.

Selon les projections, 2,4 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire dont 479 000 âgés de 6 à 59 mois qui devraient souffrir de malnutrition aigue pendant la période de soudure dans le sud de Madagascar. L'augmentation du stress et de la pression économique sur les familles expose 533 000 enfants à la violence aux abus et à l'exploitation, y compris le mariage des enfants, le travail des enfants et la violence sexiste.