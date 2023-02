Madagascar: Insécurité alimentaire - Médecins Sans Frontières tire la sonnette d'alarme

L'ONG Médecins Sans Frontières alerte sur l'insécurité alimentaire aiguë qui frappe les régions Vatovavy , Fitovinany et Atsimo-Atsinanana. Peu d'organisations humanitaires travaillent dans le Sud-Est et elle envisage d'intensifier ses efforts dans la prise en charge nutritionnelle.

Plus d'un quart de la population des régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana connaissent actuellement une insécurité alimentaire aiguë. Tel est le résultat du cadre intégré de classification alimentaire de janvier 2023 rapporté par l'organisation humanitaire médicale internationale, Médecins Sans Frontières (MSF). Lors du dépistage nutritionnel effectué au mois de novembre 2022 , MSF a constaté que près d'un enfant sur cinq souffrait de malnutrition modérée ou sévère en ce début de période de soudure. Un moment où le stock de la saison précédente est épuisé et les récoltes n'ont pas encore eu lieu.

Cyclones

Au début de l'année 2022 , le Sud-Est a été frappé par deux cyclones consécutifs : Batsirai le 5 février et Emnati le 22 février. Ces catastrophes ont affecté lourdement l'agriculture locale. Cependant, la majorité des habitants de la région vivent de l'agriculture. La majeure partie de la production ayant été détruite, les habitants ont perdu à la fois leurs stocks de nourriture et leurs sources de revenus. Selon toujours le rapport de MSF , la quasi-totalité des cultures à destination commerciale a été touchée , de même que plus de la moitié des cultures vivrières. " Les chocs climatiques répétés aggravent les difficultés des communautés qui doivent à chaque fois rebâtir et se reconstruire ", selon le chef de mission MSF à Madagascar, Brian Willett. Outre les cyclones, l'irrégularité des précipitations et les mauvaises récoltes qui en découlent, l'accès limité aux soins de santé et la Covid-19 ont également contribué à cette insécurité alimentaire, note toujours cet organisme dans son rapport.

Mesures

Face à cette situation alarmante, MSF a commencé la prise en charge des patients souffrant de malnutrition dans cinq centres de santé du district d'Ikongo depuis le mois dernier. MSF soutient également 24 autres établissements de santé dans des endroits reculés. Au début du mois de janvier 2023, 2072 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aigüe sévère avaient été ainsi pris en charge dans le district d'Ikongo. Près de la moitié ont été admis dans les programmes nutritionnels de MSF. Selon toujours cet organisme, ce nombre devrait augmenter au cours des prochains mois en raison du manque de nourriture combiné à la hausse de la saison du paludisme.