Soudan: Session de pourparlers conjoints Soudano-Russes à Khartoum

Khartoum — Les parties Soudanaise et Russe ont tenu aujourd'hui à Khartoum une session de pourparlers conjoints, coprésidée par le Ministre Soudanais par intérim des Affaires Etrangères Ambassadeur Ali Al-Sadeq Ali, et le Ministre Russe des Affaires Etrangères, Sergey Lavrov.

Au cours de la session, les deux parties ont discuté les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les promouvoir à des niveaux plus larges et de les renforcer afin de réaliser les intérêts communs des deux parties, en plus d'examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'intensifier les aspects de la coopération dans les divers domaines, et de mettre en œuvre les programmes de coopération bilatérale conformément aux résultats du comité ministériel conjoint qui s'est tenue à Moscou en 2022, ainsi que les moyens d'augmenter le volume de l'échange commercial et des investissements Russes, en particulier dans le domaine des infrastructures, et la coopération avec la Russie dans la production d'énergie dans les barrages existants, en plus des domaines de la géologie, des mines et du pétrole.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères a salué les relations distinguées entre les deux pays et la coordination entre eux sur tous les niveaux.

Il a également présenté un exposé sur le rôle positif que joue le Soudan dans son environnement géographique, notamment le Sud-Soudan, la République Centrafricaine et le Tchad, ainsi que sur la Présidence du Soudan de l'IGAD et ses efforts pour traiter de nombreuses questions des États membres.

Il a également passé en revue le progrès du processus politique au Soudan et les efforts du mécanisme trilatéral en vue de parvenir à un accord national et à la formation d'un gouvernement civil pour diriger le pays pendant la période de transition.

Pour sa part, le Ministre Russe des Affaires Etrangères, Sergey Lavrov, a exprimé sa joie de cette visite, et a expliqué qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de la Russie pour le Soudan et le rôle positif qu'il joue dans la région, indiquant que son pays est fier de l'amitié historique distinguée qui le lie au Soudan.

Il a également déclaré leur engagement à renforcer les horizons de la coopération et à accroître la coordination conjointe dans tous les forums, ainsi que la consultation sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, et a noté l'importance d'élargir la base de la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique et commercial entre Moscou et Khartoum.

Il convient de noter que Sergey Lavrov et la délégation qui l'accompagne sont arrivés dans le pays hier soir, et qu'il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le Ministre des Affaires Etrangères et un certain nombre de responsables.