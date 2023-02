Soudan: Daglo rencontre le Ministre Russe des Affaires Etrangères

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu aujourd'hui dans son bureau au Palais Républicain le Ministre Russe des Affaires Etrangères Sergey Lavrov, et la délégation qui l'accompagnait, en présence du Directeur Général du Département Européen et Américain au Ministère des Affaires Etrangères Ambassadeur Abdel- Wahab Hegazy, et du Directeur du Département des Affaires Européennes Ambassadeur Khaled Mousa Dafallah.

La réunion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, et les moyens de les renforcer dans tous les domaines, pour servir les intérêts communs, en plus des développements régionaux et internationaux, ainsi que la crise politique actuelle au Soudan, sous la lumière de l'accord-cadre qui a été signé le Décembre dernier.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a souligné l'importance de renforcer les relations de coopération et de coordination entre les deux pays, notant que le Soudan cherche à construire des relations équilibrées avec tous les pays, basées sur le respect mutuel et la réalisation des intérêts communs, exprimant son espoir que la Russie et l'Ukraine parviennent à des solutions politiques et diplomatiques qui mettent fin à la guerre et réalisent la sécurité, la stabilité et la paix entre les deux pays, et évitent les effets négatifs mondiaux.

Daglo a informé le Ministre Russe des développements politiques actuels dans le pays, sous la lumière de l'accord-cadre, et de l'engagement de l'establishment militaire à sortir du travail politique, en préparation pour la formation d'un gouvernement civil, menant à la complétion de la période de transition et à la tenue des élections, appelant à soutenir l'accord-cadre car il représente une voie de sortie pour le Soudan.

Pour sa part, le Ministre Russe des Affaires Etrangères a exprimé sa joie de visiter le Soudan, soulignant l'importance de renforcer les relations bilatérales et d'activer les mécanismes de coopération conjointe, notamment le comité ministériel conjoint, de manière à réaliser les intérêts des deux pays.

Il a souligné que son pays suit les efforts des parties Soudanaises pour parvenir à une solution politique à la crise, exprimant son espoir de la stabilité de la situation au Soudan, affirmant la disposition de son pays de coopérer avec le Soudan dans les domaines de l'infrastructure, des routes et du transport.