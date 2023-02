Madagascar: Présidentielle 2023 - Premier tour le 9 novembre et second tour le 20 décembre

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a annoncé, hier, en son siège à Alarobia, les dates pour la présidentielle.

C'était lors d'une conférence de presse.Le président de la Ceni, Dama Andrianarisedo, a ainsi annoncé que suivant la réunion du bureau permanent de cet organe constitutionnel, il a été adopté que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 9 novembre 2023 et le second tour le 20 décembre 2023. Cette proposition de date a été transmise au gouvernement. Elle a été également communiquée à la Haute Cour Constitutionnelle qui va émettre son avis. Toujours d'après le président de la Ceni, " la question qui se pose est : pourquoi cela n'a pas eu lieu entre le 19 novembre et le 19 décembre, étant donné que le mandat du président actuel expire le 19 janvier 2024 ? ".

Il a souligné que c'est un choix technique afin de motiver les électeurs dans le but notamment d'augmenter le taux de participation et pour éviter que les élections aient lieu durant la saison des pluies. Sans parler de la fête de la Nativité et du nouvel an. Le deuxième cas, a-t-il indiqué, c'est de donner la même chance aux candidats à la prochaine élection présidentielle. En outre, à propos de la refonte électorale, il a déclaré que 9.906.702 électeurs ont été recensés jusqu'à ce jour (lire hier).

Suivi

Il n'a pas manqué d'appeler les électeurs à rejoindre les bureaux de fokontany pour se faire inscrire sur la liste électorale. Sur ce point d'ailleurs, il a déclaré que la procédure prendra fin le 31 mai prochain. A la question des journalistes sur la date des communales, le président de la Ceni de soutenir qu'une organisation s'impose tout en tenant compte de l'avis de la HCC.

Sur les anomalies qui pourraient se produire sur la liste électorale, il a invité notamment la société civile et les partis politiques à faire le suivi au niveau du Comité Local du Recensement des Electeurs (CLRE). Quant au budget alloué aux élections, le numéro Un de la Ceni reste convaincu qu'on fera le nécessaire. D'ailleurs, a-t-il dit, des tractations ont lieu actuellement avec le pouvoir central pour la concrétisation des élections.