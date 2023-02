Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Une enquête dévoile le faible taux d'employabilité des jeunes

La présentation, le 14 février, du rapport provisoire de l'enquête sur la transition vers la vie active, Etva Congo 2022, a peint le tableau sombre du chômage que font face les jeunes congolais scolarisés et non scolarisés.

L'Etva 2022 met exergue les différents problèmes que rencontre la jeunesse après leur formation professionnelle et académique. Elle évoque également les moyens et processus qui ont permis à certains jeunes d'obtenir un emploi dans les secteurs public et privé. La présentation et la validation de ce document qui se sont déroulées en présence de Hugues Ngouélondélé, ministre en charge de la Jeunesse, de la Formation qualifiante et de l'Emploi et retracé le niveau de l'employabilité sur toute l'étendue du territoire national. L'Etva 2022 s'inscrit, en effet, dans le cadre du programme national de développement 2022-2026 qui fait de la production des données statistiques un élément important.

Cette enquête a concerné 4 311 ménages, dont 2 790 en milieu urbain et 1 521 en milieu rural ; 272 zones de dénombrement et 6 536 jeunes de la tranche d'âge de 5 à 35 ans. Elle a permis d'identifier les principaux défis rencontrés par la jeunesse congolaise lors de sa transition vers le marché du travail. Une manière de permettre au gouvernement d'y apporter des réponses adaptées.

Ce document a indiqué, par exemple, qu'un jeune diplômé sur cinq à un emploi, un jeune diplômé sur quatre est au chômage. " 68% des jeunes souhaitent travailler dans la fonction publique et 17% seulement sont enclins à se lancer dans l'entrepreneuriat. 82% des emplois agricoles sont informels et 51% travaillent au sein de l'unité familiale. 65% des jeunes aspirent à quitter l'agriculture, 37% des jeunes ne sont ni en éducation, ni en emploi et ni en formation ", a indiqué Auxence Léonard Okombi, directeur général de la formation qualifiante et de l'Emploi.

Cette enquête qui a été lancée en mars 2022 a formulé quelques recommandations, dont l'exploration de sa base de données pour alimenter la connaissance du marché du travail congolais, vulgariser les principaux résultats et enseignements auprès des décideurs pour leur permettre d'adapter et mieux piloter leurs politiques publiques ainsi que l'amélioration du système d'information sur le marché du travail afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes.

Le coordonnateur résident du système des nations unies en République du Congo, Chris Mburu, a salué cette initiative qui a permis d'aboutir à un rapport national de l'enquête sur la transition des jeunes vers la vie active en République du Congo puis de recueillir et d'analyser les informations sur les différents défis qui influent sur les jeunes.