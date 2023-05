Congo-Brazzaville: Employabilité

Promouvoir l'acquisition et le renforcement des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour des jeunes vulnérables figure parmi les actions qu'il faudra mener si l'on veut réduire le taux de chômage estimé, selon les statistiques, à 40% pour cette couche sociale. La préparer à l'emploi par la formation qualifiante va permettre son insertion sur le marché du travail.

L'option prise par le gouvernement à travers le Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE) destiné à former les jeunes désoeuvrés à Brazzaville et Pointe-Noire s'inscrit dans cette dynamique. Les résultats obtenus à ce jour, grâce à ce projet financé par la Banque mondiale, augurent de bonnes perspectives pour l'insertion d'un plus grand nombre d'entre eux qui cherchent à se caser.

Pour s'inscrire dans la durée, les filières d'apprentissage dans l'agroalimentaire, les métiers de service, du bâtiment, de l'industrie et de l'artisanat étant les mieux ciblées, il est important que le PDCE, dont la fin de la phase pilote est fixée au 30 juin prochain, s'étende à d'autres départements. Cela offrira l'opportunité à un plus grand nombre de jeunes à travers le pays de saisir cette occasion non seulement pour se former, mais aussi pour être éligibles sur le marché de l'emploi.

Capitaliser sur les acquis de cette première phase en lien avec les objectifs que s'assigne l'un des axes du Plan national de développement 2022-2026 a pour avantage de placer l'humain au coeur de toutes les actions menant à une croissance durable. La Banque mondiale ayant ainsi joué sa partition dans l'atteinte de cette ambition, le gouvernement est appelé à son tour à prendre la main vu l'accroissement constant des besoins en formation des jeunes.