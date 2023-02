Soudan: Al-Burhan et Mohamed bin Zayed tiennent des entretiens conjoints

Abu Dhabi — Le Président des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et un certain nombre de responsables des EAU, ont reçu ce soir au Palais Al-Bahr à Abu Dhabi le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman, et la délégation qui l'accompagne.

La partie Soudanaise, conduite par le Président du CST Général Abdel Fattah Al-Burhan, qui est arrivé ce soir à Abu Dhabi pour une visite officielle, tandis que la partie Emiratie dirigée par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan Président des Emirats Arabes Unis, ont tenu une session conjointe de discussions qui ont porté sur le progrès des relations bilatérales bien établies et développées entre Khartoum et Abu Dhabi, ainsi que sur les aspects de la coopération conjointe dans les différents domaines, et les moyens de la promouvoir pour servir les intérêts communs des peuples des deux pays.

La session conjointe a également abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, au cours de laquelle le Général Al-Burhan a fait un exposé sur les développements de la situation politique dans le pays, après la signature de l'accord-cadre, en particulier les efforts en cours pour élargir la base de la participation, en préparation pour la formation d'un gouvernement civil pour diriger le pays pendant le reste de la période de transition.

Le général Al-Burhan a exprimé son appréciation de la position des Émirats Arabes Unis soutenant le succès de la période de transition, tandis que Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a affirmé la position et le soutien des Émirats Arabes Unis au Soudan, exprimant l'espoir que le peuple Soudanais sera en mesure de surmonter la crise actuelle dès que possible, et de conduire le pays à une étape de stabilité et de développement.