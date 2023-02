Sénégal: Krépin Diatta - " Aller le plus loin possible dans cette Ligue Europa "

De retour sur la scène européenne avec l'AS Monaco pour affronter le Bayer Leverkusen en 16e de finale aller de Ligue Europa (jeudi, 21h), l'ailier sénégalais, passeur décisif lors du dernier match de poule face à l'Étoile Rouge de Belgrade, s'est exprimé en conférence de presse, lit-on sur le site de l'asmonaco.

Il avait offert à Kevin Volland le second but de son triplé au Stade Louis-II face à Belgrade en novembre dernier (succès 4-1). A l'occasion du 16e de finale aller de Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen (jeudi, 21h), Krépin Diatta aura peut-être l'opportunité de briller à nouveau dans la compétition, avant la manche retour au Stade Louis-II. Il a en tout cas évoqué l'ambition de l'équipe devant les médias, à la veille de la rencontre.

L'état d'esprit et la forme de l'équipe

" Je dirais que c'est toujours bien de gagner un match avant de retrouver l'Europe, surtout contre une grosse équipe. Tout le monde se sent bien au sein du groupe. Nous avons à cœur de venir ici pour faire un très gros match face au Bayer Leverkusen et poursuivre ainsi notre dynamique positive. "

La nouvelle dimension prise ces derniers mois

" Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence d'état d'esprit depuis le début de saison, c'est juste que nous sommes sur une très bonne série. Nous nous entendons très bien dans le groupe, il y a une grande cohésion qui était déjà présente avant. Seulement certaines circonstances ont fait que parfois nous n'arrivions pas à gérer nos matchs. Il y a eu aussi les cartons rouges, qui nous ont pas mal plombés. En tout cas je sens que l'équipe vit bien et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. "

Sur le style du Bayer Leverkusen

" Comment gérer les forces de cette équipe ? Nous en avons parlé avec le coach dans la préparation du match, en étudiant le style de cette formation qui est très forte dans les transitions. C'est à nous ensuite de faire le travail sur le terrain, mettre en place notre plan de jeu pour essayer de les contrarier au maximum dans ce domaine. "

Les ambitions dans cette Ligue Europa

" Au début de cette saison, nous rêvions de Ligue des Champions, malheureusement cela ne s'est pas fait à cause de petits détails. Malgré tout nous avons l'envie de faire une grande campagne européenne. On l'a montré en phase de poules, et désormais on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. C'est l'ambition de tout le monde dans le groupe ! "

Le souvenir de Braga

" Il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à la saison dernière. C'est certain que nous n'avons pas eu la chance de passer cette équipe de Braga, mais comme vous l'avez dit, cela s'était joué sur des détails. Maintenant c'est à nous de prendre cette expérience comme un exemple, pour essayer de faire mieux cette année. "