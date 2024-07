Africa Energy Forum 2024 - Transition énergétique et régionalisation des réseaux d'approvisionnement au cœur des discussions

C’est à Barcelone que vient de se tenir la 26ᵉ édition de l'Africa Energy Forum (AEF). Cette conférence annuelle qui rassemble les principaux acteurs du secteur de l'énergie en Afrique a eu pour thème cette année « les systèmes énergétiques du futur, équilibrer les besoins de l’Afrique avec les objectifs mondiaux ».

Plus de 2000 participants et 300 intervenants étaient présents à la Fira de Montjuïc pour échanger et formuler des mesures afin d’assurer l’avenir énergétique du continent africain qui fait face aujourd’hui à un défi de taille. Plus de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, ce qui freine le développement économique, social et humain du continent.

L’impératif de la transition énergétique du continent africain

La question de la transition vers des sources d’énergies renouvelables a une fois de plus occupée une place de choix lors des discussions à l’Africa Energy Forum. L'Afrique dépend encore largement des combustibles fossiles. Cependant, le continent possède un potentiel conséquent en ressources renouvelables, notamment solaire, éolienne et hydroélectrique. Exploiter ces ressources pourrait transformer le paysage énergétique africain, en réduisant la dépendance aux énergies fossiles et en offrant des solutions durables et abordables.

Des initiatives ambitieuses comme le parc éolien du Lac Turkana au Kenya, ou celui de la centrale hydroélectrique de Volobe Amont à Madagascar conduit par un consortium d’acteurs dont Axian et Africa50 montrent la voie en matière de production d'énergie renouvelable à grande échelle. L’aménagement hydroélectrique de Volobe amont, développé dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP), permettra la production de 750 Gwh d’électricité par an soit près de 40 % de la consommation nationale actuelle de l'île. Ce seront ainsi plus de 2 millions de personnes bénéficieront d’un accès fiable à l’électricité.

Accélérer la transition énergétique en Afrique est un défi complexe, mais les avantages sont considérables. Un accès généralisé à une énergie propre, fiable et abordable transformerait non seulement les économies locales, mais améliorerait également la qualité de vie de millions de personnes.

Régionaliser les réseaux d’approvisionnement : clé pour un meilleur accès à l’énergie ?

Cette question a fait l’objet d’échanges lors de cette 26ᵉ édition de l’AEF avec différentes sessions dont une organisée par le groupe panafricain Axian qui mène actuellement différents projets énergétiques sur le continent. Au cours de ce panel modéré par Benjamin Memmi, CEO d’Axian Energy - branche énergie d’Axian -, les différents intervenants ont apporté des solutions techniques et financières (mise en place de PPP) pour démocratiser l’accès à l’énergie en priorisant l’échelon régional.

L'accès à l'énergie est particulièrement difficile en Afrique de l'Ouest, car de nombreux pays dépendent de combustibles fossiles coûteux. De plus, la faible demande intérieure limite les investissements dans de grands projets. La Banque mondiale estime qu'un marché régional unifié de l'énergie pourrait permettre des économies de 5 à 8 milliards de dollars par an. En important de l'électricité moins chère, les pays de la région accéderaient à une énergie abordable, fiable, moderne et moins polluante.

Plusieurs initiatives régionales existent déjà. C’est notamment le cas en Afrique australe avec le Southern African Power Pool ou encore en Afrique de l’Ouest avec le système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA) financé par la Banque mondiale. Elles ont pour ambition d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité permettant ainsi d’assurer un approvisionnement en électricité stable, fiable et à des coûts abordables.