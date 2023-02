Madagascar: Magistrature suprême - Rajoelina met au défi ses concurrents

Galvanisé par la foule qui l'a accueilli à Morarano Chrome, hier, Andry Rajoelina a déclamé quelques tirades politiques. Faisant référence à l'inauguration de la RN44, il annonce que ce sera l'occasion de démontrer que "votre Président est fort".

Une démonstration de force. Andry Rajoelina, président de la République, annonce déjà la couleur quant au ton qu'il compte donner à l'inauguration de la fin des travaux de la Route nationale numéro 44 (RN 44). Il y avait foule à Morarano Chrome, région Alaotra Mangoro, hier, à l'occasion du déplacement du locataire d'Iavoloha, pour le lancement officiel de la distribution de l'engrais amélioré en sulfate d'ammonium. Une affluence qui l'a visiblement galvanisé. Au détour de quelques tirades politiques, dans une allocution survoltée de plus de quarante minutes, Andry Rajoelina a eu des mots qui sonnent comme un défi lancé à ses éventuels concurrents à la course à la magistrature suprême.

Certes, le chef de l'État n'est pas encore officiellement candidat pour briguer un second mandat. Seulement, le ton de son allocution d'hier, et l'ambiance de l'événement se sont rapprochés de ceux d'un meeting politique. La réhabilitation de la RN 44, sujet incontournable à chacun de ses déplacements dans l'Alaotra, a été l'occasion pour le Président de décocher une punchline cinglante.

"J'ai fait le Velirano de réhabiliter cette route lors de la campagne électorale. Plusieurs sont ceux qui ne m'avaient pas cru et m'avaient même raillé en pestant que je n'y parviendrai pas. Mais j'ai pris l'engagement de le faire. Maintenant les travaux sont en passe d'être finis. (... ) Nous allons l'inaugurer en grande pompe puisque nous avons changé le cours de l'histoire. Je vous conseille déjà de vous entraîner dès maintenant puisque nous allons courir quelques kilomètres lors de cette inauguration", déclare Andry Rajoelina.

Le locataire d'Iavoloha ajoute que cette course de quelques kilomètres sur la RN 44, "sera l'occasion de montrer à tout le monde que votre Président est fort. S'il y a une course, je vous garantis que j'en sortirai vainqueur". Sur sa lancée, il assène, "vous méritez un Président jeune, dans la force de l'âge, dynamique et qui connaît vos aspirations".

Voir le verre à moitié plein

À entendre le discours de Andry Rajoelina à Morarano Chrome, hier, plus que démontrer sa bonne condition physique, il compte faire de l'inauguration de la RN 44 une plateforme pour démontrer sa force politique, du moins dans l'Alaotra. Un tour de chauffe avant de s'engager dans la campagne électorale pour la course à la magistrature suprême, de prime abord. Le Président soutient par ailleurs qu'avec la RN 44 seront aussi inaugurés le nouvel hôpital, la nouvelle université et le nouveau stade d'Ambatondrazaka.

"Les défis relevés seront réalisés", assure du reste le président de la République. Outre la RN 44, il prend l'exemple d'un autre projet routier, celui de l'autoroute entre Antananarivo et Toamasina. Un chantier qu'il présente comme une alternative incontournable de la Route nationale numéro 2 (RN 2), qui s'écroule littéralement sous les poids lourds qui l'empruntent quotidiennement. "Ce sont toujours ceux qui n'agissent pas qui sont les plus critiques. Ce projet sera mené à terme et ceux qui critiquent aujourd'hui seront les premiers qui se bousculeront pour l'emprunter", fustige-t-il.

Un autre exemple du challenge qu'il a relevé et qu'il compte réussir, Andry Rajoelina avance l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il fait ainsi un rapprochement avec la raison de son déplacement à Morarano Chrome, hier. "À l'instar d'un bon père de famille qui doit tout faire pour subvenir aux besoins des siens, qu'importe les difficultés économiques, je m'applique à être un bon Président et déploie les efforts nécessaires pour le bien-être de la population", soutient-il.

Le Président concède, toutefois, qu'il faut du temps pour concrétiser tous ses engagements. "C'est comme planter un arbre. Il faut du temps, des années pour le laisser pousser et s'épanouir. Voici quatre ans que nous avons pris les rênes du pays. Beaucoup ont été faits. Je suis conscient qu'il y a des maux qui vous rongent. Seulement, si nous faisons preuve de cohésion, de solidarité, nous sortirons le pays du marasme", reconnaît le locataire d'Iavoloha. Il admet aussi que rien n'est parfait. "Seulement, il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide", atténue-t-il.

Andry Rajoelina reconnaît ainsi qu'il y a encore des défis à relever, des engagements à tenir. Seulement, il défend avec fougue son bilan en soutenant qu'aucune administration avant la sienne ne s'est démenée "à mener des projets qui répondent aux besoins de la population". Il ajoute qu'il compte ainsi accélérer le développement de la Grande île. "C'est grâce à vous que je tiens le coup. C'est grâce à vous que je me tiens debout ici. Je travaille pour vous. Avec vous [la population] aucun défi n'est irréalisable", affirme le président de la République.