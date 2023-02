Madagascar: La précampagne est bien lancée

A neuf mois du premier tour de l'élection présidentielle, l'atmosphère politique commence à en février.

Tous les états-majors politiques peaufinent leur stratégie pour essayer de séduire les électeurs. Les différents candidats commencent à développer leurs thèmes de campagne. Ceux de l'opposition sont éminemment politiques et multiplient les interpellations en direction du pouvoir. Le président sortant a promis d'aider les plus défavorisés et joint le geste à la parole, en multipliant les dons lors de ses tournées. Chacun se lance dans la précampagne avec fougue et entend bien convaincre les Malgaches de sa capacité à assurer leur bien-être dans les années à venir.

La précampagne est bien lancée

Les leaders de l'opposition n'ont pas attendu l'annonce des dates de l'élection présidentielle pour décrire la situation dans laquelle se trouve le pays. La crise traversée par la nation à cause de l'épidémie de Covid-19 a eu des effets dévastateurs et les Malgaches se trouvent au bord de la misère. C'est le pouvoir en place qui concentre toutes les critiques. La mauvaise gouvernance et la corruption sont les thèmes qui sont développés par l'opposition. La population est cependant beaucoup plus sensible à celui de la vie chère et de l'inflation galopante.

C'est la raison pour laquelle le camp présidentiel a décidé de concentrer son effort sur la distribution d'aides matérielles aux défavorisés. Le chef de l'État est donc maintenant sur les routes et multiplie les dons. Le discours qu'il tient aux futurs électeurs ne diffère pas de celui de ses déplacements antérieurs. Aux agriculteurs, il a offert des engrais pour leur permettre, dit-il, d'augmenter leur production. Il a multiplié les promesses dans différents domaines, sécurité, santé ou éducation. La précampagne est donc maintenant bien lancée et chaque candidat va essayer de séduire le plus d'électeurs possible.