Madagascar: Vague de limogeage - Purge à des fins électorales au ministère de l'Aménagement du territoire

Le Conseil des ministres a approuvé le limogeage de plusieurs directeurs régionaux au niveau du ministère de l'Aménagement du territoire. Un département qui a été dirigé par Hajo Andrianainarivelo entre 2019 et 2022.

Une vague de limogeage a été décidée par le Conseil des ministres de mercredi dernier au niveau du ministère de l'aménagement du territoire et du service foncier. Six directeurs régionaux de ce département dirigé par Pierre Holder viennent d'être remerciés à l'issue de la réunion hebdomadaire de l'exécutif. Ils devront tous quitter leur poste respectif après cette décision en haut lieu. Ils ont occupé ces postes de directeur pendant moins de trois ans mais ils devront déjà cédé leur place à d'autres. Ces anciens chefs d'antennes régionales du ministère de l'aménagement du territoire ont été tous nommés entre octobre 2021 et février 2022, dont le chasseur de tête en chef s'appelle Hajo Andrianainarivelo. Et presque une année après le départ du président national du Malagasy Miara-Miainga à la tête de ce ministère, Pierre Holder Ramaholimaso, son successeur, les a chassé un à un de leur poste.

Finalité électorale

Beaucoup de têtes qui ont figuré sous Hajo Andrianainarivelo ont commencé à disparaître petit-à-petit du radar du ministère après la nomination du coordonnateur général du Mapar à la tête du département de l'aménagement du territoire en mars 2022. Les directeurs généraux et beaucoup de directeurs centraux ont été nommés par Pierre Holder Ramaholimaso pour en finir à cette vague de limogeage de directeurs régionaux qui tombe en pleine entame de l'année électorale. Une véritable purge qui est donc menée à Anosy, dont la finalité électorale est déjà crainte. Quoiqu'il en soit, six postes vacants sont désormais disponibles au niveau des directions régionales du ministère de l'aménagement du territoire et du service foncier dont le chargé de recrutement occupe en même temps, à part son poste de ministre, le fauteuil de coordonnateur général de la plateforme présidentielle Mapar.

Congrès national

Pierre Holder Ramaholimaso, un vieux briscard de la politique, est en train d'effacer les traces de Hajo Andrianainarivelo au ministère de l'aménagement du territoire, avec en toile de fond les élections qui auront lieu cette année. Depuis que ce président national du parti MMM a quitté le gouvernement en mars de l'année dernière, il a les élections en perspective. De quoi inquiéter ses anciens alliés. D'ailleurs, quelques mois avant mars 2022, l'ancien ministre de l'aménagement du territoire n'était plus en odeur de sainteté au sein de la coalition présidentielle. Une fois qu'il a mis un terme, en effet, à son soutien au régime, matérialisé par son départ du gouvernement, Hajo Andrianainarivelo s'est lancé à dynamiser son parti en vue des prochaines consultations électorales. Des conclaves ont été menés au niveau des régions depuis l'année dernière et le prochain congrès national, prévu en mars prochain, sauf changement, définira le prochain candidat du parti MMM. Mais dans les coulisses, le nom de Hajo Andrianainarivelo circule déjà comme le porte-étendard de son propre parti lors de la course à la magistrature suprême.