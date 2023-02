Nigeria: Présidentielle - Peter Obi, le troisième candidat qui gagne en popularité

Après huit années de présidence Buhari, le Nigeria s'apprête à élire un nouveau dirigeant, samedi 25 mars. Au-delà des deux principaux candidats, Bola Tinubu et Atiku Abubakar, issus des deux plus grosses formations politiques du pays, Peter Obi est le troisième homme. Certains analystes estiment qu'il n'a aucune chance. D'autres pensent que l'engouement d'une partie de la jeunesse autour de sa candidature ouvre le champ des possibles. Pourquoi pas un second tour ? Ses supporters, les " obidients ", ont organisé plusieurs marches samedi 18 février dans différentes villes, notamment à Abuja, la capitale fédérale.

À pied, à moto ou juchés sur des véhicules, les supporters de Peter Obi empruntent l'avenue Adetokumbo Ademola dans le quartier Wuse 2 d'Abuja. Pour Barack Lawrence, Peter Obi a montré qu'il était un bon gestionnaire quand il était gouverneur de l'Anambra, dans le Sud-Est du Nigeria :

" Il a bien dirigé un État qui était en faillite, un État qui n'avait rien, il a changé les choses dans un État qu'il a gouverné huit ans. On l'a vu. Nous savons qu'il peut le faire. Nous voulons un Nigeria nouveau et nous pensons qu'avec Peter Obi, le Nigeria peut aller mieux. "

" A new Nigeria is possible " (" Un nouveau Nigeria est possible "), c'est le slogan figurant sur le t-shirt d'Albert Mandou. " Parce que nous avons donné aux gens du PDP une seconde chance, ils ont échoué. Nous avons donné leur chance à ceux de l'APC une première fois, puis une deuxième, ils ont échoué. Nous ne pouvons pas leur donner une nouvelle chance, on a essayé. Maintenant, il faut autre chose et nous espérons que ce sera le bon ", explique ce soutien du candidat.

Un drapeau Peter Obi ventousé sur le front, Eze Peace Amaka s'apprête, elle, à voter pour la première fois, samedi 25 février : " Nous avons vu que nos dirigeants précédents n'avaient pas à cœur les préoccupations du peuple, des masses. Cette fois-ci, les Nigérians vont reprendre le Nigeria des mains de ces politiciens qui nous ont appauvri, qui ont accentué la faim et le chômage. Nous reprenons le Nigeria et le Nigeria sera à nouveau un grand pays, voilà pourquoi nous votons pour le parti travailliste ! "

Sans l'appareil des grands partis, le candidat Peter Obi a misé sur les réseaux sociaux pour mobiliser son mouvement " obidient ". Il communique avec le hashtag (mot-dièse) #NowOrNever, c'est-à-dire " Maintenant ou jamais ".