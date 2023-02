Afrique: Comment faire voter 93 millions d'électeurs - Le défi de l'élection présidentielle au Nigeria

analyse

Les électeurs nigérians, que la Commission électorale nationale indépendante estime à 93,5 millions sur les listes électorales, sont attendus en grand nombre aux urnes en 2023.

Ils éliront le président et les membres de l'Assemblée nationale le 25 février et les gouverneurs et les membres des chambres d'assemblée des États le 11 mars. Il s'agit de la plus grande élection d'Afrique.

Pour voter, les citoyens nigérians doivent être âgés d'au moins 18 ans et avoir retiré leur carte d'électeur permanent avant le 5 février. La commission électorale n'a pas encore communiqué le nombre de personnes qui ont retiré leurs cartes. Ce chiffre déterminera le nombre réel de personnes susceptibles de voter lors de l'élection.

Le Nigeria consacre environ 2 % de son PIB aux élections.

La logistique, les problèmes de sécurité et les irrégularités commises lors des élections précédentes ont conduit à mettre l'accent sur la réforme de l'administration électorale.

La loi électorale de 2022 a donné une caution juridique à toute technologie d'accréditation des électeurs utilisée par la Commission électorale. Si un dispositif technique utilisé lors d'une élection ne fonctionne pas et n'est pas remplacé, l'élection sera annulée pour ce bureau de vote et une autre sera programmée dans les 24 heures. La loi autorise également la commission à transmettre les résultats des élections par voie électronique. Ces mesures réduisent considérablement la possibilité de truquer les résultats, par rapport aux méthodes manuelles.

Il n'en reste pas moins que les défis logistiques des élections de 2023 sont énormes, compte tenu du fait que 18 partis politiques sont en lice, de l'environnement sécuritaire et du nombre de candidats à différents niveaux.

Il y a 18 candidats à la présidence, 1 101 candidats au Sénat et 3 122 candidats en lice pour les circonscriptions fédérales de la Chambre des représentants. Les élections se dérouleront dans 176 606 bureaux de vote.

L'élection présidentielle pourrait se terminer par un second tour car il s'agit d'une course à trois chevaux. Les candidats du All Progressives Congress, du People's Democratic Party et du Labour Party au pouvoir bénéficient d'un large soutien national, comme le montrent plusieurs sondages préélectoraux.

La logistique

Un total de 1 265 227 fonctionnaires seront formés et déployés pour les élections. Il s'agit notamment des présidents de bureau, des agents de collecte et des directeurs de scrutin, ainsi que de 530 538 agents de sécurité pour les bureaux de vote.

La Commission électorale nationale indépendante émettra 1 642 386 badges d'identification pour les agents de scrutin et de compilation, et fournira 176 846 dispositifs Bimodal Voter Accreditation System (BVAS) et 17 618 machines BVAS de secours. Ces dispositifs vérifient l'identité des électeurs en contrôlant les empreintes digitales et les traits du visage par voie électronique.

En décembre 2022, la Commission électorale a signé un protocole d'accord avec les syndicats de transporteurs qui permettront de déployer plus d'un million de personnes et de grandes quantités de matériel électoral dans 774 collectivités locales, 8 809 circonscriptions électorales et 176 846 centres de vote à travers le pays.

Plus de 100 000 véhicules et environ 4 200 bateaux, accompagnés de canonnières de la marine, seront utilisés.

Ces moyens doivent être déployés en raison de l'état actuel de l'insécurité dans le pays et de la pénurie de carburant.

Défis des élections de 2023

Le succès des élections générales de 2023 dépendra largement de la possibilité pour les citoyens de voter sans entraves. Mais il existe des défis.

Apathie des électeurs: Le Nigeria a une histoire d'apathie des électeurs, où un nombre important d'électeurs inscrits ne se présentent pas le jour des élections. Pour les élections générales de 2019, le pays comptait 84 millions d'électeurs inscrits. Le taux de participation à l'élection présidentielle n'a été que de 35,66 %. En 2015, il était de 43,65 %. Ces chiffres placent le Nigeria parmi les 10 pays ayant le plus faible taux de participation électorale au monde. Le Rwanda a enregistré 98,15 % de participation électorale en 2017, soit le taux le plus élevé au monde.

Réaménagement du naira et pénurie de carburant: L'environnement électoral a été perturbé par la pénurie de carburant et les billets de naira. Ces pénuries ont donné lieu à des manifestations et à des tensions accrues qui pourraient dissuader certains électeurs de se déplacer le jour du scrutin.

Insécurité: Cinquante-deux bureaux de la commission électorale ont été détruits ou brûlés entre 2019 et 2022. Les mouvements sécessionnistes et les activistes des régions du sud ainsi que les extrémistes religieux et les bandits du nord ont assiégé les infrastructures électorales. Cela pourrait décourager les électeurs potentiels.

Le processus de vote

La procédure de vote à suivre le jour du scrutin comporte quatre étapes : l'accréditation, le vote, le tri et le dépouillement, l'enregistrement et l'annonce des résultats.

Accréditation: Les électeurs, munis de leur carte d'électeur permanente, doivent être présents dans le centre de vote où ils sont inscrits entre 8h30 et 14h30. Ils doivent faire la queue de manière ordonnée pour l'accréditation. Les électeurs présentent leur carte à l'agent électoral adjoint, qui utilisera le dispositif BVAS pour vérifier que l'électeur correspond à la carte. Si l'empreinte digitale ne permet pas de confirmer la correspondance, le BVAS sera utilisé pour vérifier l'identité faciale de l'électeur.

Vote : après l'accréditation, les électeurs reçoivent leur bulletin de vote. Ils se rendent dans l'isoloir pour faire leur choix sur le bulletin de vote en secret par l'impression du pouce. Ils mettent ensuite le bulletin dans l'urne à la vue de toutes les personnes présentes, sans révéler leur vote. Le vote est déclaré clos lorsque le dernier électeur de la file d'attente a voté. Les électeurs peuvent rester dans le centre de vote de vote pour assister au scrutin.

Tri et dépouillement : les bulletins sont triés et dépouillés à la vue de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote.

Enregistrement et annonce : les résultats sont inscrits sur un procès verbal et annoncés par l'agent de la commission électorale du bureau de vote. Les résultats des bureaux de vote sont transmis aux différents niveaux de recensement. Le total des résultats est effectué et en dernier lieu, le candidat qui répond aux critères est annoncé comme le vainqueur de l'élection.

Conclusion

Pour voter valablement, l'électeur doit connaître le processus de vote au-delà de l'inscription sur les listes électorales et du retrait de la carte d'électeur permanente.

Les bulletins de vote non valides lors du dépouillement sont largement attribués à une éducation civique et électorale insuffisante. L'éducation des électeurs est donc essentielle pour augmenter le taux de participation et réduire les incidents liés aux votes non valides.

Pour ces raisons, la Commission électorale nationale indépendante a élaboré un plan pour l'éducation des électeurs. Elle dispose d'un manuel d'éducation des électeurs et de questions fréquemment posées. Les organisations d'observateurs ont également essayé d'aider à préparer les électeurs.

Pour une élection pacifique, libre, équitable et crédible, les citoyens doivent s'informer de l'évolution de la situation. Ils doivent connaître l'emplacement de leur bureau de vote avant le jour du scrutin et contribuer au maintien de la paix.

Professor of Political Institutions, Governance and Public Policy, University of Ibadan