Sud-Soudan: Al-Burhan affirme l'engagement à mettre en œuvre les résultats de l'atelier de Juba

Juba — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé l'engagement du gouvernement aux résultats de l'atelier de travail sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan et la matrice mise à jour pour l'accord.

Al-Burhan, a loué le rôle du peuple, du gouvernement et du comité de médiation de la République du Sud-Soudan et du Président Salva Kiir Mayardit, pour la réalisation de la paix au Soudan.

Al-Burhan a adressé la cérémonie de signature de la matrice mise à jour entre le gouvernement Soudanais et les parties de paix au Freedom Hall à Juba.

Al-Burhan a déclaré que le Soudan et le Sud-Soudan entreront dans des horizons plus larges pour mettre en oeuvre les accords entre les deux pays et ouvrir les passages frontaliers.

Il a ajouté que le Soudan aspire, pendant sa présidence de l'organisation de l'IGAD, mettre en œuvre l'accord de paix du Sud-Soudan et ses protocoles, remerciant le peuple sud-soudanais et ses dirigeants pour leur soutien à la paix au Soudan, ainsi que les témoins, les garants et les communautés régionales et internationales.