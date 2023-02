Sud-Soudan: Al-Burhan,Kiir assistent à la signature de matrice actualisée de l'Accord de paix de Juba,

Juba — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) Général Abdel Fattah Al-Burhan, et le Président de la République du Sud-Soudan Salva Kiir Mayardit ont assisté Dimanche à la signature de la matrice actualisée de l'accord de paix de Juba.

Le Président du CST a signé en tant que témoin et le Président de la République du Sud-Soudan a signé en tant que garant de l'accord, tandisque le chef de la délégation de gouvernement et membre du CST Général Shams-al-Din Kabbashi a signé au nom du gouvernement du Soudan et les chefs et les leaders des organisations et des mouvements ont signé au nom des parties au processus de paix. Les représentants de certains pays ont également signé en tant que garants et témoins de l'accord de paix de Juba pour le Soudan.

S'adressant à la cérémonie, le Président du CSTa affirmé que la paix représente la question centrale pour le Soudan et place à la tête des priorités de l'État Soudanais et constitue un facteur clé dans les questions de sécurité et de développement du pays.

Al-Burhan a annoncé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la mise en œuvre de la matrice avec ses nouveaux calendriers afin de donner une forte impulsion pour la mise en œuvre des dispositions restantes de l'accord, louant les efforts de l'État du Sud-Soudan et des pays garants de l'accord de Juba pour parvenir à la paix au Soudan.

Al-Burhan a souligné que les deux pays ont décidé de pousser en avant leurs relations vers des espaces plus larges à travers la mise en œuvre d'accords de coopération et l'application de l'accord des quatre libertés, soulignant le souci du Soudan, pendant sa présidence de la session actuelle de l'Organisation de l'IGAD, de mettre en œuvre l'accord de paix revitalisé du Sud-Soudan.

Pour sa part, le Président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir Mayardit, a souligné que la paix au Soudan est une extension de la paix au Sud-Soudan, ajoutant que les résultats de l'atelier de travail sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba pour le Soudan visent à surmonter les obstacles et les défis.

Salva Kiir a appelé la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan, exhortant le chef du mouvement populaire de libération du Soudan-Nord Abdul-Aziz Al-Hilu et le chef du mouvement de libération du Soudan Abdel-Wahid Mohamed Nour à rejoindre le processus de paix afin que la paix au Soudan soit complète, appelant les Soudanais à saisir l'occasion de réaliser la paix à travers l'unité de classe et de parole.

Par ailleurs, les représentants des organisations et des mouvements qui ont signé l'accord de paix de Juba pour le Soudan, l'UNITAMS, l'IGAD et les pays de la Troïka, ainsi que les représentants des pays du Tchad et de l'Egypte, ont adressé la célébration, soulignant l'importance de la paix et l'engagement à sa mise en œuvre conformément aux calendriers spécifiés.