Afrique Centrale: Réforme du Fcfa et coopération militaire - Macron fixe les enjeux et les opportunités de sa tournée africaine

Le Président français est en Afrique centrale à partir de ce 1er Mars 2023. A commencer par l’étape de Libreville au Gabon. C'est d'abord au Gabon qu'il posera ses valises dans le cadre de la tenue du One Forest Summit. Un sommet international co-organisé avec son homologue Ali Bongo Ondimba pour la promotion et la préservation des forêts tropicales.

Une première étape qui suscite des réactions diverses dans ce pays et qui fait dire à Macron : « Mon déplacement à Libreville n’est pas électoral (…) Je ne viens pas faire une visite électoraliste… »

L’objectif premier de ce déplacement est de mettre en place les objectifs des différentes Conférence des parties (Cop) et surtout de réussir à valoriser le capital naturel dont les économies africaines disposent à profusion. A cet effet, il s’agira créer un modèle adapté à l'Afrique dans la dynamique de lutte contre la déforestation, la dégradation et la perte de biodiversité. Le bassin du Congo étant le premier poumon de la planète, qui séquestre le plus de carbone et contient des trésors inestimables de biodiversité, le choix du Gabon comme carrefour de ce rendez-vous international apparaît comme judicieux.

Par ailleurs, il a égrené le chapelet de son programme de visite en Afrique. Notamment en Angola pour la sécurité alimentaire, au Congo Brazzaville pour honorer la mémoire de notre politique avec l'Afrique et en Rdc pour discuter de sujets tels que la santé, l'économie, l'infrastructure, la technologie, les mines, la culture et la défense.

Emmanuel Macron, avant sa tournée africaine, a tenu une conférence de presse à l'Elysées le lundi 27 février 2023, pour discuter de la réforme de la monnaie régionale en Afrique de l'Ouest. Au cours de cette rencontre, il a souligné que la réforme du franc Cfa dans cette région avait permis de « dépassionner » le débat et a appelé les Etats d’Afrique Centrale à saisir cette opportunité de renforcer l'autonomie et la stabilité financière de la région. Il a toutefois précisé que la décision devait venir des acteurs et des gouvernements de la région. La présence militaire française sera moins visible en Afrique. C’est ce qu’a laissé entendre le Président Emmanuel Macron à l’occasion de son discours aux Champs Elysées le lundi 27 février 2023 en marge de sa tournée africaine qui débute dès ce mercredi 1er Mars. Selon Emmanuel Macron, la réorganisation de l'armée française en Afrique n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement. Mais, elle répond à un besoin d’africaniser ou de mutualiser ces grandes bases.

« Là où vous avez des bases, avec un dispositif posé parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains, en fonction des besoins qui seront définis et précisés dans le cadre des travaux que le ministre aura à conduire avec le Ce dans les prochaines semaines. » a souligné le Président français.

Ces bases ne seront donc pas fermées, mais elles seront converties en académies pour les unes, en bases partenariales pour les autres. Et certaines seront rebaptisées. Décrivant l'opération Wagner « d'assurance vie dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes », Emmanuel Macron a déclaré que le rôle qui doit être le sien est d’apporter une solution crédible.