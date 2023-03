Afrique Centrale: L'enjeu gabonais de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique centrale

A l’initiative du Président Emmanuel Macron, les Présidents Félix Tshisekedi, et Paul Kagame, se sont entretenus ce mercredi 21/09/22 à New York.

Le président français Emmanuel Macron commence ce mercredi 1er mars une tournée de quatre jours en Afrique centrale. Au programme, quatre pays : le Gabon d'abord, où il est attendu pour un sommet sur la protection de la forêt équatoriale, le One Forest Summit. Puis, il fera escale en Angola, au Congo-Brazzaville avant de terminer sa tournée en RDC. Son 18e voyage sur le continent commence donc à Libreville, où Emmanuel Macron veut revigorer la relation entre les deux pays.

Cela fait 13 ans qu'un président français n'avait pas fait de voyage au Gabon. Le dernier fut Nicolas Sarkozy, en février 2010. Entretemps, la réélection contestée du président Ali Bongo et la crise électorale de 2016 sont passées par là et ont tendu les relations entre les deux pays. Puis, il y a eu la crise sanitaire, et la brouille s'est prolongée avant un début de rapprochement à partir de 2021.

Ce déplacement d'Emmanuel Macron était, selon une source proche de l'Élysée, devenu indispensable. Il était en projet depuis déjà plusieurs mois, et c'est à l'été 2022 que l'idée de le coupler au One Forest Summit et de le centrer sur la protection de la forêt a été envisagée.

Mais cette visite officielle tombe néanmoins en pleine année électorale au Gabon, avec une présidentielle prévue l'été prochain. Un calendrier qui a fait bondir la société civile et l'opposition. " Il est venu lancer la campagne de son ami ", estime l'écologiste Marc Ona.

" Effectivement, ce n'est pas le meilleur moment ", reconnaît un diplomate français. Mais ce dernier insiste : cette visite a pour but de parler d'environnement, de biodiversité. " La preuve que la relation entre les deux pays a changé, on travaille autour d'un nouveau sujet dans l'air du temps ", ajoute-t-il.