Algérie: Le président azerbaïdjanais appelle au renforcement de la solidarité internationale face aux répercussions du Covid-19

BAKOU — Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev a appelé, jeudi à Bakou, à la nécessité d'unir les efforts de la solidarité internationale, en vue de faire face aux effets induits par la pandémie de Covid-19, notamment dans les pays en voie de développement.

Intervenant à l'ouverture de la réunion au Sommet du groupe de contact du Mouvement des non alignés (MNA) sur la reprise et la relance mondiale post Covid-19, le président azerbaïdjanais a indiqué que "les principales initiatives mises en oeuvre dans le cadre du MNA, ont permis de créer une base de données qui a été utilisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comme source permettant de déterminer les besoins actuels des membres du MNA".

Lire aussi: L'Algérie a contribué à prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire

M. Aliev a rappelé la tenue d'une session spéciale au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Assemblée générale (AG) des Nations unies en décembre 2020, "dans le cadre de la consécration de la lutte contre la contamination au coronavirus, ayant bénéficié de l'appui et du soutien de plus de 150 Etats membres de l'ONU".

M. Aliev a, en outre, indiqué que le MNA "a pu prêter aide et assistance à environ 80 Etats, en vue de faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie", ce qui reflète, a-t-il dit, "l'importance du rôle que le MNA peut avoir dans la lutte contre de telles crises internationales qui ont démontré, malheureusement, la vulnérabilité des systèmes de santé de plusieurs pays, notamment les pays en voie de développement".

Pour M. Csaba Korosi, la pandémie a donné également "un aperçu à l'Humanité de ce qu'elle pourrait affronter à l'avenir, ce qui implique dans l'immédiat la recherche de solutions plus pérennes à de possibles crises qui sont quasi-certaines, au cours des dix prochaines années".

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a, quant à lui, abordé le défi inhérent aux soins de santé en vue de faire face aux effets de la pandémie du coronavirus ou à toute autre crise sanitaire possible, estimant qu'il est impératif "pour tout Etat de s'acquitter de son rôle dans la prévention et d'adhérer à la riposte mondiale unifiée et forte, en vue d'aider les pays en voie de développement à se relever de ces répercussions".

Lire aussi: Représentant le président de la République, M.Benabderrahmane à la réunion au sommet du groupe de contact du MNA

La réunion au Sommet du groupe de contact du Mouvement des non alignés (MNA) sur la reprise et la relance mondiale post Covid-19, se déroule avec la participation du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les participants débattent du thème : "La relance mondiale post Covid-19" et les voies et moyens de résorber ses effets et répercussions ainsi que l'examen des activités futures du Mouvement des non alignés.