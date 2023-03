Algérie: Réunion au Sommet du groupe de contact du MNA - Allocution du Président de la République

document

BAKOU — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a prononcé jeudi à Bakou (Azerbaïdjan) l'allocution du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion au Sommet du groupe de contact du Mouvement des non-alignés (MNA) sur la reprise post Covid-19.

En voici la traduction APS:

"Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur son Messager,

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrai, tout d'abord, vous transmettre les salutations de votre frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses voeux de succès des travaux de cette réunion.

Permettez-moi, à cette occasion, de procéder à la lecture de l'allocution du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Monsieur le Président du Mouvement des Non-Alignés,

Altesses, Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Il m'est particulièrement agréable d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République d'Azerbaïdjan, pays ami, pour leur accueil chaleureux, leur hospitalité et leur bonne organisation.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Ilham Heydar Oghlu Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan, pays ami, pour les efforts louables qu'il a déployés au cours de sa présidence active du Mouvement des pays non alignés, des efforts qui ont donné un élan considérable pour appuyer et renforcer les positions et principes du mouvement.

Je ne manquerai pas, à cette occasion, de féliciter le président Aliyev d'avoir convoqué cette importante réunion, qui intervient en concrétisation de la proposition qu'il a initiée lors de notre réunion en Serbie en octobre 2021, à l'occasion du 60e anniversaire du Mouvement des pays non alignés.

Monsieur le Président,

Nous avions tous prédit que la pandémie du Covid-19 n'était pas uniquement sanitaire, au regard des défis sans précédent qu'imposent ses incidences inédites sur tous les plans socio-économiques et qui augurent de grands changements dans l'architecture des relations internationales que connait aujourd'hui le monde.

Au moment où nous assistons à des signes de relance mondiale post-Covid-19, qui a porté de grands préjudices à nos peuples, à nos pays ainsi qu'à l'ensemble du système international, nous voilà réunis dans un contexte international très délicat, tout aussi dangereux que ce que nous avions traversé depuis le début de la crise sanitaire mondiale, compte tenu de l'exacerbation des crises alimentaire et énergétique induites par le conflit russo-ukrainien et de ses répercussions sur la paix et la sécurité internationales.

Cette conjoncture difficile nous oblige à mobiliser davantage d'efforts collectifs pour accélérer la cadence de la reprise post-pandémie et faire face à ses répercussions dangereuses.

Notre réunion est une étape concrète vers la réalisation de cette démarche collective, outre sa contribution à la consécration des objectifs et principes de notre mouvement et de notre volonté commune de construire un monde juste où règnent les valeurs du vivre-ensemble en paix et l'esprit de solidarité et de développement durable dans la paix et la stabilité.

Monsieur le Président,

L'Algérie n'a eu de cesse de prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19, et de plaider à l'échelle internationale et dès le début de la crise sanitaire en faveur de la consécration du principe d'égalité d'accès des pays aux vaccins, notamment au profit des pays en voie de développement, et ce, quel que soit leur niveau de développement économique et technologique, afin de leur permettre de jouir de leur droit aux soins de santé adéquats et indispensables, et d'atteindre les objectifs du développement durable.

Outre sa contribution financière au Fonds des Nations unies pour la riposte à la Covid-19, mon pays a appelé les institutions financières internationales à desserrer l'étau sur les pays en voie de développement, en adoptant une série d'initiatives qui prévoient, entre autres, leur désendettement et l'accompagnement de leurs politiques nationales post Covid-19, tout en leur affectant les financements nécessaires à la réhabilitation des canaux d'approvisionnement et de commercialisation, ainsi qu'à la relance de leurs économies respectives.

Au niveau régional, l'Algérie a relevé à maintes reprises la nécessité de renforcer la coordination pour soutenir la coopération dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Afrique et de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Elle a également contribué à l'instauration de divers mécanismes à l'échelle africaine pour faire face à cette pandémie, à l'instar de la création du Fonds de financement des efforts de lutte contre la pandémie, auquel mon pays n'a jamais hésité à y contribuer financièrement.

Au niveau national, la stratégie préventive adoptée par les pouvoirs publics algériens pour faire face à la propagation du Coronavirus a prouvé son efficacité durant les différentes phases de la pandémie. En sus des décisions prises pour renforcer les mesures préventives, l'Algérie a pu surmonter des circonstances difficiles à la faveur de la conjugaison des efforts nationaux et à l'esprit innovateur de notre jeunesse, ce qui nous a permis d'atteindre l'autosuffisance en matière de moyens de prévention, de production de médicaments et de dépistage.

Cette stratégie nous a également permis d'associer l'ensemble des acteurs, à travers l'intensification des efforts du Gouvernement, en coordination avec les autorités locales, la société civile, les mouvements de jeunesse et les organisations internationales, ou encore le renforcement de nos capacités de prévention et la consolidation de notre système de santé.

Pour ce qui est de l'édification post-pandémie, l'Etat algérien continue de prendre en charge les incidences socioéconomiques du Covid-19, notamment à travers des mesures de préservation du pouvoir d'achat des citoyens et de renforcement du système de protection sociale.

Monsieur le Président,

Mon pays est pleinement disposé à soutenir les initiatives tendant à renforcer la solidarité et l'entraide entre les pays du Mouvement en vue de l'édification post-pandémique, et d'accompagner les pays amis et frères dans leurs efforts pour sortir de cette crise qui nous a tant appris, notamment l'impératif de resserrer les rangs et de faire prévaloir l'esprit de coopération.

En effet, la conjoncture internationale actuelle place notre mouvement devant l'impératif d'assumer ses responsabilités à l'égard des défis auxquels font face nos pays, en tête desquels la multiplication des foyers de tension et des conflits régionaux et internationaux, les défis imposés par la course vers l'armement et l'aggravation des crises climatiques et sanitaires liées à la propagation des pandémies qui menacent aujourd'hui les vies de millions d'êtres humains à travers le monde.

Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer l'attachement constant de l'Algérie aux principes et aux objectifs du Mouvement des non-alignés qui ont prouvé au fil des évènements ayant structuré les relations internationales leurs justesse et validité dans le contexte actuel.

En conclusion, j'appelle depuis cette tribune l'ensemble des pays membres à l'impératif de renouveler leur engagement vis-à-vis du mouvement et de redoubler d'efforts pour redynamiser son rôle dans le rééquilibrage des relations internationales marquées par de nouveaux défis et enjeux.

Je vous remercie pour votre attention".