Nigeria: Serie A - Osimhen révèle le secret derrière la réussite de Naples

Victor Osimhen a fait quelques révélations sur ce qui se cache derrière la réussite de Naples cette saison avec leur entraîneur Luciano Spalletti.

Les Partenopei ont chuté vendredi contre la Lazio au Stadio Diego Maradona mais sont toujours en tête du classement de la Serie A. L'équipe de Naples a quand même une marge de 18 points sur l'Inter Milan, deuxième avec un match en moins. " Nous sommes en mars et il reste encore du temps. Mais oui, je veux tout, nous voulons tout. Nous donnons notre vie pour atteindre ce niveau de succès. Nous le méritons et nous sacrifions tout pour y parvenir. ", a déclaré Osimhen à Il Corriere della Sera.

Impuissant contre l'Aquile, Osimhen compte quand même 19 buts en championnat en 21 apparitions. " Nous y sommes presque, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser distraire en ce moment. Notre mentalité est toujours la même, en Italie et en Europe : s'imposer à l'opposition et gagner. Nous prenons soin les uns des autres, à tout moment. Nous comptons les uns sur les autres et si quelqu'un a des problèmes, nous sommes prêts à donner un coup de main. Il y a de la solidarité, c'est difficile à expliquer à ceux qui ne la vivent pas. ", a-t-il déclaré.

" La conviction de chacun est un avantage pour l'équipe en tant que collectif. Et quand tu crois en toi, tu te sens fort et quand tu es fort, tu gagnes. Ensuite, il y a l'entraîneur, qui est le noyau de l'équipe. Si je deviens entraîneur un jour, j'aimerais être comme lui. Un père hors terrain : prêt à écouter et à conseiller sur tout. À l'entraînement, Spalletti est très strict et rigoureux. Il se fâche aussi, surtout avec ceux qui ne se donnent pas à 100 %. ", a déclaré Osimhen sur son entraîneur.

Osimhen révèle qu'il est l'un des grands optimistes pour la course au Scudetto depuis la présaison. " J'ai une tête forte. Si je ne l'avais pas fait et si je n'étais pas convaincu de moi, j'aurais arrêté. Quelqu'un dans le passé a dit que je ne gagnerais jamais ma vie dans le football. Et au lieu de cela, je démontre ici que c'est possible. Si vous voulez le faire, vous le pouvez. Personne n'a jamais rien choisi pour moi, je suis venu à Naples parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. ", a-t-il révélé.

" C'était l'été et après un entraînement assez dur, je parlais à Anguissa. Je lui ai dit : Frank, tu sais que notre équipe est forte et on peut vraiment essayer de gagner le Scudetto. Il était sceptique et je l'ai convaincu. Spalletti s'est approché et nous a demandé de quoi nous parlions, et je lui ai dit. Il m'a regardé et m'a dit : si tes coéquipiers sont aussi convaincus que toi, oui on peut essayer. ", a affirmé l'international nigérian de 24 ans.