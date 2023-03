Madagascar: Perturbation tropicale Freddy - Madagascar de nouveau menacé, les risques se précisent

Freddy continue de faire la pluie et le beau temps dans la Grande île.

Un système particulier qui, après s'être formé le 10 février dernier au Nord de l'Australie, revient en direction des côtes malgaches après un passage à Mozambique. En effet, les prévisions effectuées par la direction générale de la météorologie à 9 heures locales font savoir que le système était situé à 650 Km à l'Ouest-Nord-Ouest de Toliara. Au stade de perturbation tropicale, Freddy adopte un déplacement lent suivant une trajectoire Est-Nord-Est en direction de Madagascar dans les trois prochains jours. Freddy s'accompagne d'un vent de 55 km/heures avec des rafales de 70km/heures suivant une vitesse de 4 km/heures.

Dans un bulletin spécial publié à 16 heures, la direction générale de la météorologie a fait savoir que le système impacte sur le temps qu'il fait dans le pays. Les fortes précipitations seront significatives pour l'Ouest et le Sud-Ouest. L'avis d'alerte jaune (menace) est ainsi décrété, pour les régions : Androy, Anosy, Atsimo Antsinanana ainsi que les districts de Besalampy, Maintirano, Antsalova et Morafenobe. Un avis d'avertissement est quant à lui décrété pour Boeny, Ihorombe, et les districts d'Analalava, Antsohihy ainsi que Port-Berger.

Côté vent fort, l'avis d'alerte rouge est décrété entre Morondava et Tolagnaro du 3 au 7 de ce mois. Tandis que l'avis d'alerte jaune est lancé pour la zone située entre Cap Saint André et Morondava.

Par ailleurs, Météo Madagascar invite les usagers des mers des zones entre Besalampy et Cap Sainte Marie et de Cap Sainte Marie à Vangaindrano à arrêter toutes activités maritimes. Il conviendrait de noter que le cyclone Freddy se caractérise par sa durée, plus de deux semaines d'activité et une distance de plus de 10 000 km depuis l'Australie au Mozambique.