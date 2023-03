Madagascar: Cyclone Freddy - La région Atsimo Andrefana sous les eaux

La tempête tropicale modérée dénommée Freddy est restée près de soixante-douze heures dans les environs des côtes des régions Atsimo Andrefana et Menabe. Les pluies qui l'ont accompagnée sont excessives.

De la pluie en excès. Le cyclone a boudé dans le canal de Mozambique. Freddy est resté près de quatre jours dans les environs des régions Atsimo Andrefana et Menabe sans que le centre veuille toucher les côtes. La tempête tropicale était stationnaire à près de 170km à l'ouest de Toliara pendant la journée d'hier dimanche. Elle ne se déplaçait qu'à une vitesse de 7km/h vers le sud sud-est. L'alerte a déjà été donnée par la direction de la Météo­rologie depuis jeudi. Le mauvais temps, après avoir détruit le Mozambique en faisant sept morts la semaine dernière, est allé jusqu'au Zimbabwe pour revenir dans le canal de Mozambique. La pluie commençait à battre son plein depuis jeudi, dans la région Atsimo Andrefana. Les districts d'Ankazoabo, Benenitra et Beroroha ou encore Betioky ont reçu des précipitations inhabituelles.

Vendredi dans l'après-midi jusqu'à hier dimanche, il n'a pas cessé de pleuvoir à Toliara, Morombe et une partie de l'Ampanihy. Le district de Morombe est très affecté par la montée des eaux mélangées avec l'eau de mer. Cinq fokontany, sur les huit composant la commune urbaine de Morombe, sont inondés. Les premières images en circulation démontrent que l'eau arrive jusqu'aux hanches et des pirogues sont mobilisées pour permettre la circulation urbaine. Les chiffres provisoires émanant du Comité préfectoral de la gestion des risques et catastrophes rapportent cent ménages sinistrés.

La commune d'Ambahikily, située sur la RN55 menant vers Morombe depuis Toliara est aussi en grande difficulté. Une mère de famille a trouvé la mort et on aperçoit des autorités locales présentant leurs condoléances dans la modeste habitation de la défunte, les pieds et les genoux dans l'eau. L'abon­dance de l'eau passant sur deux radiers situés sur la RN55 ne permet pas l'accès vers Morombe. " Je fais appel à toutes les instances et les bonnes volontés de bien vouloir nous aider en urgence. Tout est inondé ne serait-ce qu'en pleine ville de la commune urbaine de Morombe " lance le maire de Morombe, Adolphe Faralahy. Le site destiné à héberger des sinistrés est aussi inondé.

Fiherenana monte

À Toliara, les pluies incessantes depuis l'amont du fleuve de Fiherenana à Sakaraha, ont fait monter le niveau du fleuve passant sous le pont de Belalanda sur la RN9, reliant Toliara à Mangily. À 18h hier dimanche, le niveau de l'eau est à 2m de la hauteur totale du pont.

On note une montée de 5cm par heure depuis les dernières vingt-quatre heures et le pire est à craindre car le niveau maximal du pont est de 4m. Les familles habitant le bord de la digue de Fiherenana ont été sensibilisées à rejoindre d'autres habitations ou rejoindre les sites d'hébergement en cas de catastrophe. Les rues de la cité du soleil sont inondées que cela soit à Andaboly devant le stade Maitre Kira, devant la BOA à Toliara Centre, le commissariat central, la gendarmerie et le stationnement à Sanfily, Mahavatse, Besakoa. Le gymnase couvert de Tsenengea, au centre de Toliara sert de site d'hébergement principal pour les sinistrés de Toliara. Hier, de nombreuses personnes se disant sinistrées sont venues au gymnase car il a été prévu qu'une organisation allait servir du repas chaud. Seule­ment, il s'avère que 80% d'entre elles ne sont pas attestées par les chefs fokontany.