Afrique: Pourparlers de paix pour la grave crise humanitaire dans la ville de Las Anod

Las Anod — Des pourparlers de paix sont en cours pour mettre fin aux combats qui ne semblent pas s'être apaisés autour de la ville de Las Anod, capitale de la région de Sool, dans le sud-est du Somaliland, à environ 1000 km au nord-ouest de la capitale somalienne Mogadiscio.

" Il a été demandé aux troupes du Somaliland de cesser de bombarder les civils et d'arrêter la guerre ", a déclaré à l'Agence Fides Sonkor Geyre, président de l'Institut du fédéralisme et de l'analyse de la sécurité de Mogadiscio, à propos des pourparlers de paix entre les parties, également médiatisés par l'Éthiopie voisine, porte-parole du Conseil de sécurité. "Nous sommes confrontés à la plus grave crise humanitaire que ces régions aient jamais connue et la situation s'aggrave de jour en jour. L'attention des médias internationaux est très limitée et nous comptons sur les processus de paix en cours pour résoudre rapidement le conflit et rétablir la paix."

Les combats entre les troupes du Somaliland et les milices locales du clan Dhulbahante, qui réclame l'autonomie, ont repris le 6 février. Toutefois, les tensions étaient déjà présentes depuis le 26 décembre 2022, après l'assassinat d'un homme politique local d'opposition, Abdifatah Abdullahi Abdi, qui a déclenché des manifestations antigouvernementales dans toute la ville.

La situation humanitaire risque de s'aggraver", explique Geyre. C'est pourquoi la communauté internationale, le gouvernement fédéral du Somaliland, le gouvernement éthiopien et les autorités claniques locales tentent de faciliter le dialogue entre le gouvernement du Somaliland et les autorités traditionnelles locales de Las Anod, qui visent la création d'une nouvelle région réunifiée au sein du gouvernement fédéral somalien."

L'ancienne colonie britannique du Somaliland affirme que la ville rebelle de Las Anod appartient à sa juridiction, tandis que les milices locales ont juré de poursuivre le combat contre ce qu'elles appellent "les forces d'occupation". La crise pour le contrôle de la ville risque de déclencher un conflit sans précédent dans la région. De nombreux réfugiés ont fui vers l'Éthiopie voisine et l'ancienne colonie italienne du Puntland.

"Les nouvelles en provenance de la ville sont dramatiques, a déclaré Kiki Gbeho, envoyé spécial adjoint pour la mission d'assistance des Nations unies en Somalie. Environ 70 % de la ville est détruite, les combats n'ont pas épargné les établissements de santé, on dénombre environ 150 morts, 600 blessés et 185 000 personnes déplacées, dont 89 % de femmes et d'enfants".

"Nous comptons sur davantage d'aide humanitaire pour faciliter la reconstruction et le retour des nombreuses personnes déplacées par ces semaines de conflit", conclut M. Geyra."