Madagascar: Freddy, désormais classé tempête, mord de nouveau les côtes malgaches

Freddy, devenu " forte tempête tropicale ", ne réatterrira pas sur la Grande Île, comme le 21 février dernier : c'est ce que vient d'annoncer Météo Madagascar. Ce lundi soir, il avait déjà causé des décès sur la côte ouest de l'île.

C'est un phénomène météorologique rare que Madagascar est en train de vivre. Le 21 février dernier, le cyclone tropical très intense Freddy, formé dans le bassin australien, est venu s'abattre sur la côte Est de l'île. Bilan : 7 morts et près de 120 000 sinistrés. Après être ressorti par le Canal du Mozambique pour causer d'autres dégâts au Mozambique et au Zimbabwe, voilà que Freddy réalise le chemin inverse et flirte à nouveau à moins de 50 km des côtes malgaches depuis dimanche. Résultat : de grosses inondations sur la côte sud-ouest et déjà deux décès et presque 3 000 sinistrés ont été recensés. Sa proximité avec les côtes entraîne des pluies torrentielles causant des inondations

Cette trajectoire étonnante, opérée en moins de quinze jours dans le Canal du Mozambique, est très rare, explique Rivo Randrianarison, responsable du service des prévisions de la Météorologie malgache : " C'est ici dans l'océan Indien, que l'on rencontre les systèmes les plus atypiques, si on les compare aux bassins cycloniques du monde entier. Freddy, c'est vraiment rare. Pour trouver une trajectoire comme la sienne, il nous faut remonter aux archives de l'année 1998 pour trouver un système dénommé Beltane. Sauf que Beltane n'était pas un cyclone, c'était une simple tempête tropicale. "

Attention aux crues soudaines des rivières

Depuis dimanche, Freddy évolue au large de Tuléar, amenant avec lui des pluies diluviennes. Ce lundi soir, quatre districts étaient toujours placés en alerte rouge par les autorités. " Au cours des deux derniers jours, la pluviométrie a touché pas mal les régions ouest, sud-ouest, et extrême sud du pays. Les principaux risques, causés par ces pluies importantes, ce sont les inondations, les crues de rivières et glissements de terrains. "

Aussi le Bureau national de gestion des risques et catastrophes appelle-t-il la population à la plus grande vigilance et liste une série de recommandations à suivre pour les 48 prochaines heures. " Évitez d'aller prendre la mer. Ça, c'est vraiment très très déconseillé étant donné que le cyclone est encore au large de la région du sud ouest ", indique le colonel Faly Fabien coordonne les opérations d'urgence.

" Deuxième préconisation, c'est vraiment de ne pas oublier que le cyclone, dans les terres, apporte énormément de pluies. Et donc en amont des bassins versants, avec les fleuves Fiherenana, Onilahy, Menarandra, jusqu'à Ampanihy, il y a des risques de "crues soudaines". On invite les personnes qui utilisent les routes nationales, traversées par ces fleuves-là traversent les routes nationales à faire vraiment attention. Parce que les niveaux d'eau, et surtout la vitesse et la force de ces flashs floads, risquent d'emporter même les gros véhicules. "

Le risque d'inondation par submersion marine est également élevé aujourd'hui, du fait de la marée haute. Une situation dangereuse, qui devrait durer encore 72h le temps de laisser Freddy s'éloigner des côtes malgaches, pour toucher à nouveau... le Mozambique.