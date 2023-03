Madagascar: Cyclone Freddy - Un décès, 2301 sinistrés, Morombe, Toliara I-II et Betioky en alerte jaune

Le cyclone Freddy continue de faire des victimes après plus de trois semaines d'activité et plus de 10 000 km de distance parcourue de l'Australie au Mozambique en passant par Madagascar.

La liste des victimes de Freddy s'alourdit avec une nouvelle perte humaine enregistrée dans le Fokontany d'Anjabaky-Andranovory. Soit, huit décès en tout et pour tout comptabilisés jusqu'ici. Classé actuellement au stade de Tempête Tropicale Modérée, Freddy continue son évolution dans le canal de Mozambique et a déjà fait 2 853 sinistrés, soit 689 ménages répartis dans les régions d'Atsimo Andrefana et de Menabe. Les fortes pluies qui ont accompagné le système ont contraint 362 personnes, 60 ménages, de se déplacer dans des sites d'hébergement provisoire à Toliara I et Morombe. Toujours dans le registre des personnes déplacées, 1 939 individus du district de Manja ont été déplacés auprès de leurs voisins indique le bilan provisoire du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) publié à 16h30, heures locales, hier. Du côté des destructions matérielles, la Tempête Tropicale Modérée a entraîné la destruction d'une case et l'inondation de 414 autres.

Situation

Les premiers retours émanant des habitants de Morombe indiquent une montée rapide des eaux causée par les fortes précipitations et perturbations pluvieuses enregistrées depuis le week-end. Lesdites perturbations ont été annoncées par les prévisions émanant de la Direction générale de la météorologie (DGM). Celle publiée hier annonce, d'ailleurs, des fortes précipitations pour la partie Ouest et Sud-ouest de la Grande île jusqu'à ce jour. Le service météo du pays note en passant que si le risque d'atterrissage du centre de Freddy est peu probable, les vents (80km/h) et rafales (110 km/h) qu'elle génère devraient impacter les districts des littoraux Sud-Ouest de Madagascar. La lecture du bulletin spécial de la DGM fait savoir que le système était situé à 175km à l'Ouest Nord-ouest de Toliara. Freddy suit une trajectoire vers l'Est avec une vitesse de 7km/h et continue son approche, lente, des terres malgaches. Face aux risques inhérents à la force des houles, l'avis d'alerte rouge, danger menace, est lancé pour les districts de Morombe, Toliara I-II et Betioky. L'avis d'alerte verte, avis d'avertissement, est par ailleurs décrété pour la région Menabe ainsi que les districts de Beroroha, Ankazoabo, Sakaraha, Benenitra et Ampanihy.