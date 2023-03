Nigeria: Les élections pour changer les gouverneurs sont en cours - Incertitude sur le taux de participation

Abuja — Les Nigérians retournent aux urnes aujourd'hui, 18 mars, pour élire les gouverneurs de 28 des 36 Etats de la Fédération et plus de 900 représentants aux assemblées des Etats.

Après le vote présidentiel et parlementaire du 25 février, il s'agit d'une élection importante car les gouverneurs exercent une énorme influence et leur soutien décide souvent de l'élection du président. Certains gouverneurs président des États dont les budgets annuels sont plus importants que ceux de certains petits pays africains.

Les élections des gouverneurs devaient avoir lieu le 11 mars mais la Commission électorale les a reportées d'une semaine, expliquant qu'elle avait besoin de plus de temps pour reconfigurer les machines à voter électroniques qui sont au centre de la contestation de la victoire présidentielle de Bola Tinubu, du parti All Progressives Congress (APC), voir Fides 1/3/2023. Une victoire rejetée par les deux principaux opposants à l'élection présidentielle qui ont saisi la Cour suprême pour en annuler la validité (voir Fides 2/3/2023).

L'avenir dira si le scrutin d'aujourd'hui sera marqué par une faible participation, comme ce fut le cas lors des élections du 25 février, où le taux de participation n'avait été que de 27 %.

Il faut savoir qu'il n'est pas facile de s'inscrire sur les listes électorales au Nigeria. Il faut se présenter en personne aux bureaux électoraux au moins deux fois : une fois pour s'inscrire et une autre fois pour retirer une carte de vote permanente, ou PVC, nécessaire pour voter. Plus de 93 millions de Nigérians se sont inscrits pour voter lors de ce cycle électoral. Plus de 87 millions d'entre eux ont retiré leur PVC. Mais le 25 février, moins de 25 millions d'électeurs inscrits se sont effectivement rendus aux urnes.