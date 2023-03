Congo-Kinshasa: Les attaques armées reprennent dans le territoire de Kwamouth

Les recherches sont toujours en cours en RDC, après l'attaque d'une embarcation sur le fleuve Congo la semaine dernière par des assaillants armés. Le premier bilan fait état d'une dizaine de morts confirmés et de plus de cent personnes disparues. L'espoir de les retrouver devient de plus en plus mince. Cette embarcation en provenance de Kinshasa se rendait à Mbandaka, au Nord du pays, a été la cible d'une attaque d'hommes armés dans le territoire de Kwamouth, théâtre depuis mars 2022 des violences à caractère ethnique. Après environ un mois d'accalmie, les attaques ont repris de plus belle ces derniers jours.

Masques sur le visage et bandeaux rouges autour de la tête, ces hommes armés de fusils et de machettes se déplacent à bord d'une pirogue motorisée. Ils ont sérieusement perturbé ces dernières semaines la navigation sur ce tronçon du fleuve Congo.

Parmi leurs récentes victimes, il y a notamment le chef coutumier d'un village du Congo-Brazzaville. Cette situation a obligé les autorités de ce pays à renforcer le dispositif sécuritaire à la frontière et à déployer ses services de sécurité le long du fleuve.

La société civile et les habitants de Kwamouth se disent abandonnés et réclament également un renfort de la part de la force navale des FARDC. Selon l'administrateur du territoire et les responsables locaux de la Direction générale de migration, ces hommes armés occupent plusieurs villages en aval de Kwamouth, jusqu'à Nkana, près de Kinshasa.

Avant l'attaque de la péniche sur le fleuve Congo, les localités de Tubakila et de Kinsele avaient été ciblées le 8 mars. Au moins 12 personnes avaient été tuées dont 3 policiers.

Pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, ces attaques dépassent maintenant le cadre d'un simple conflit communautaire. Il s'agit, selon lui, d'un mouvement insurrectionnel qui se déploie également de plus en plus à proximité de la capitale.