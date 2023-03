Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Son avion empêché de décoller

Pour essayer d'endiguer la marée jaune qui déferle à chaque passage du candidat potentiel à la présidentielle, l'avion privé qui devait l'emmener dans son " Mihava Tour " a été cloué au sol hier.

Engagements

" Le coq ne chantera pas, avant que tu m'aies renié trois fois ". Siteny Randrianasoloniaiko s'est référé à ce verset tiré de l'Evangile selon saint Matthieu pour dire que le pouvoir en place ne respecte ni ses paroles ni ses engagements. Et d'expliquer que peu de temps après la réunion de concertation entre les partis, on lui a déjà mis des bâtons dans les roues. Celles de l'avion privé qui devait l'emmener à Fianarantsoa où il était prévu passer la nuit avant de rallier ce jour Mananjary avec pour destination finale, Manakara, la prochaine étape de son " Mihava Tour ".

Manoeuvre dilatoire

Le député Jean-Jacques Rabenirina de rapporter que " le décollage était prévu à 14h30 et la liste des passagers était transmise à l'avance à l'Aviation Civile de Madagascar qui devait donner son autorisation vers 11 heures. Prétextant une panne informatique, l'ACM a affirmé n'avoir pas reçu ladite liste et déclaré non valable la version papier que nous lui avions proposée, tout en promettant qu'un technicien sera envoyé de Tsimbazaza pour réparer la panne à Ivato. A 16 heures, il n'était pas encore arrivé ". Pour le député élu à Betioky Atsimo, " il s'agit d'une manoeuvre dilatoire car l'avion ne pouvait décoller tard à cause des conditions météorologiques ".

Libre circulation.

Jean Eugène Voninahitsy de renchérir que " c'est une entrave à la libre circulation des personnes garantie par la Constitution. Si cela continue, il risque d'y avoir des " rotaka " on ne va pas se laisser faire ". A son avis, c'est " faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ". Le député élu à Morafenobe de prévenir que " s'il n'est pas réélu et ce sera le cas, il devra chercher un trou pour enfouir sa tête ". Une ambiance qui n'augure rien de bon à 8 mois du premier tour de la présidentielle.

Intimidation

Au départ, le Mihava Tour Mananjary devait se dérouler en plein air, mais les autorités locales en ont décidé autrement. " La préfecture ne nous a pas donné son feu vert malgré l'autorisation de la municipalité ", a affirmé un membre du comité de soutien du député de Toliara. Avant de continuer, " nous avons été invités à déplacer la réunion dans un endroit clos ". Hier, c'est la grande surprise pour les organisateurs de l'événement.

En effet, " Des éléments des forces de l'ordre, venant de Fianarantsoa et de Manakara, sont venus tôt le matin afin de démanteler l'estrade déjà en installation, pour le rapport que le député Haja devrait faire, en sa qualité d'élu, et pour le Mihava Tour ", nous a indiqué un interlocuteur sur place. " Il s'agit d'une simple intimidation ", a fait savoir le député Haja après avoir expliqué que " le Mihava Tour Mananjary va se tenir ce jour coûte que coûte. Il se déroule dans un domaine privé qui se trouve à 8km du centre-ville et tout est déjà en règle".