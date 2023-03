Madagascar: Présidentielle - Des candidats virtuels en précampagne

Les rendez-vous politiques des prétendants à la magistrature suprême avec leurs partisans seront dorénavant les principales animations des fins de semaine. Un standard auquel n'a pas dérogé le week-end dernier.

La partie est définitivement lancée. Durant la concertation multi-acteurs organisée par la Commission électorale nationale indépen­dante (CENI), vendredi, un participant a demandé qu'une période précise soit impartie à la précampagne. Tandis que certains tergiversent encore, d'autres sont déjà en plein dans les tours d'essai en vue de la course à la magis­trature suprême.

Aussi, les meetings ou réunions politiques avec des prétendants à la présidence de la République en tête d'affiche s'enchaînent. Chacun occupe le terrain afin d'affir­mer sa présence et les réseaux sociaux dans une guerre d'image. Ces rendez-vous dominent la scène publique et les actualités. Pour les shows politiques en particulier, les week-ends sont les plus prisés. Samedi et dimanche n'y ont pas dérogé. Probable candidat à un second mandat, Andry Rajoelina, président de la République, a passé son samedi au Centre de conférence international (CCI), d'Ivato. Il a assisté à un événement conjuguant religion et formation en leadership pour les jeunes. En face, le parti "Tiako i Madagasikara" (TIM), qui ne manque aucun week-end pour organiser une rencontre entre Marc Ravalomanana, leur président national, et ses partisans, n'a pas dérogé à la règle.

Péripéties

Samedi, l'ancien chef d'État a donné rendez-vous à ses ouailles à Ambatolampy Ambohimanarina, dans le 6e arrondissement d'Antana­narivo. Cette fois-ci, la messe politique TIM a obtenu l'autorisation des autorités. N'ayant fait face à aucune entrave, l'ancien Président et ses partisans n'ont pas boudé leur plaisir. L'occasion pour Marc Ravalomanana de marteler l'appel à une inscription massive dans la liste électorale. Du côté de Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara I, et son équipe, la partie a été plus corsée. Lui aussi enchaîne les meetings ou réunions politiques chaque week-end. Samedi, l'élu de Toliara I a donné rendez-vous aux habitants de Mananjary pour son Mihava Tour. Un événement qui s'est heurté aux restrictions des autorités locales. Après négociations, le député Randrianasoloniako a finalement pu tenir son meeting.

L'élu de Toliara a dénoncé un manquement à la Cons­ti­tution, notamment à la liberté de réunion et d'expression suite aux péripéties qui ont précédé son déplacement. Après Mananjary, lui et son équipe ont mis le cap sur Manakara, pour poursuivre son Mihava Tour, hier. Hajo Andrianainarivelo, chef de file du parti "Malagasy miara-miainga" (MMM), un autre éventuel candidat à la présidentielle a, lui aussi, repris sa tournée politique. Samedi, il était à Antsiranana et y a tenu une réunion politique. À Antsiranana, l'ancien ministre Andrianainarivelo a exposé la ligne politique du MMM basée sur "la démocratie centriste". Le leader du MMM joue aussi la carte de la décentralisation, mettant notamment l'accent sur la liberté d'entreprendre.