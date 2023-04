Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le taux de croissance du PIB réel 2 ressortirait à 6,5% en 2023

Le Président du Conseil des Ministres de l'UEMOA, M. Adama Coulibaly, Ministre de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire, lors de la session ordinaire du 31 mars 2023 à Dakar, à côté du Gouverneur de la Bceao, M. Jean-Claud Kassi Brou

Le taux de croissance du PIB réel 2 ressortirait à 6,5% en 2023 et à 7,0% en 2024 en liaison avec le renforcement de l'activité dans les secteurs tertiaire et secondaire, notamment la réalisation de plusieurs projets d'envergure pétroliers et gaziers.

L'information est contenue dans le communiqué de presse ayant sanctionné la première session ordinaire au titre de l'année 2023 du Conseil des Ministres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa),tenue le 31 mars 2023.

Ce qui renseigne que les perspectives économiques de l'Union demeurent globalement favorables, malgré la persistance de certains facteurs de risque.

Cet état de fait est perçu comme la poursuite de la reprise de l'activité économique au courant de l'année 2022, en dépit de la conjoncture internationale défavorable.

Le Conseil a relevé que le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (Pib) réel est ressorti à 5,6% en 2022 contre 6,1% en 2021, porté par la bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs de production et une demande intérieure soutenue.

Lors de cette dernière session, renseigne la même source, les Ministres ont relevé une légère atténuation du taux d'inflation dans l'Union, à l'instar des autres régions du monde qui est ressorti à 7,8% au quatrième trimestre 2022 contre 8,4% un trimestre plus tôt.

A en croire l'instance communautaire, cette décélération du niveau général des prix provient essentiellement de la hausse de la production vivrière issue de la campagne agricole 2022/2023 et de la normalisation progressive de la politique monétaire.

Sur l'ensemble de l'année 2022, renseigne le document, le taux d'inflation s'est établi à 7,4% contre 3,6% en 2021. Selon les prévisions, poursuit la même source, l'inflation devrait continuer sa tendance baissière en 2023 pour ressortir à 5,6%.

Au titre du financement des budgets, lit-on dans le communiqué, les États ont mobilisé 8.476,9 milliards de F CFA en 2022 sur le marché des titres publics et 2.022,9 milliards au premier trimestre 2023.

Au regard de l'évolution récente, ajoute le document, le Conseil a échangé sur les actions en vue de dynamiser le marché des titres publics dans l'UEMOA.

Les comptes de la BCEAO pour l'exercice 2022 approuvés

Ce conclave de Dakar a été également une opportunité pour les Ministres d'examiner et approuver le Rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2022 et ont procédé à l'approbation des comptes de la BCEAO pour l'exercice 2022 ainsi qu'à l'affectation du résultat financier.

Par ailleurs, note le communiqué, le Conseil a adopté le Projet de Convention régissant la Commission Bancaire de l'UMOA et son Annexe ainsi que la Directive relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive et le Projet de Loi uniforme relatif au même objet.

Enfin, confie le document, le Conseil a approuvé la nomination de représentants des États membres au sein du Comité de Stabilité Financière dans l'UMOA (CSF-UMOA).

Au titre de la BOAD, le Conseil des Ministres a adopté les perspectives financières actualisées révisées 2023-2027, le Rapport annuel 2022 ainsi que les comptes annuels de la BOAD pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Selon toujours le communiqué, les Ministres ont également approuvé la modification des Statuts de cette Institution suite à la décision d'augmentation du capital intervenue à la fin décembre 2022.