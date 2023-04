Afrique de l'Ouest: Communiqué de presse de la session ordinaire du Conseil des Ministres de l'UMOA du 31 mars 2023

communiqué de presse

Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a tenu le 31 mars 2023 sa première session ordinaire au titre de l'année 2023, dans les locaux du Siège de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, au Sénégal, sous la Présidence de Monsieur Adama COULIBALY, Ministre de l’Economie et des Finances de la République de Côte d’Ivoire, son Président en exercice.

Ont également pris part à la rencontre, Monsieur Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur Jean-Claude Kassi BROU, Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Monsieur Badanam PATOKI, Président de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).

Au terme des échanges, les conclusions et recommandations ci-après, ont été approuvées par le Conseil des Ministres : Au titre de la BCEAO Examinant l’évolution récente des économies de l’Union, le Conseil des Ministres s'est félicité de la poursuite de la reprise de l’activité économique au courant de l’année 2022, en dépit de la conjoncture

internationale défavorable. Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) réel est ressorti à 5,6% en 2022 contre 6,1% en 2021, porté par la bonne tenue de l’activité dans l’ensemble des secteurs de production et une demande intérieure soutenue.

Les Ministres ont relevé une légère atténuation du taux d’inflation dans l’Union, à l’instar des autres régions du monde qui est ressorti à 7,8% au quatrième trimestre 2022 contre 8,4% un trimestre plus tôt. Cette décélération du niveau général des prix provient essentiellement de la hausse de la production vivrière issue de la campagne agricole 2022/2023 et de la normalisation progressive de la politique monétaire. Sur l’ensemble de l’année 2022, le taux d’inflation s’est établi à 7,4% contre 3,6% en 2021. Selon les prévisions, l’inflation devrait continuer sa tendance baissière en 2023 pour ressortir à 5,6%.

Examinant la situation budgétaire, le Conseil des Ministres a noté une dégradation du déficit budgétaire, base engagements, dons compris, qui se situe à 6,8% du PIB à fin décembre 2022 contre 5,4% un an plus tôt. Cette évolution résulte notamment d’une augmentation des dépenses des Etats, en liaison avec les mesures de lutte contre la vie chère et la poursuite des programmes d’investissement.

Au titre du financement des budgets, les Etats ont mobilisé 8.476,9 milliards de FCFA en 2022 sur le marché des titres publics et 2.022,9 milliards au premier trimestre 2023. Au regard de l’évolution récente, le Conseil a échangé sur les actions en vue de dynamiser le marché des titres publics dans l’UEMOA.

Le Conseil a souligné que les perspectives économiques de l’Union demeurent globalement favorables, malgré la persistance de certains facteurs de risque. Le taux de croissance du PIB réel 2 ressortirait à 6,5% en 2023 et à 7,0% en 2024 en liaison avec le renforcement de l’activité dans les secteurs tertiaire et secondaire, notamment la réalisation de plusieurs projets d’envergure pétroliers et gaziers.

Les Ministres ont, en outre, examiné et approuvé le Rapport sur la situation économique et monétaire de l’UEMOA au 31 décembre 2022 et ont procédé à l’approbation des comptes de la BCEAO pour l’exercice 2022 ainsi qu’à l’affectation du résultat financier.

Par ailleurs, le Conseil a adopté le Projet de Convention régissant la Commission Bancaire de l’UMOA et son Annexe ainsi que la Directive relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive et le Projet de Loi uniforme relatif au même objet.

Enfin, le Conseil a approuvé la nomination de représentants des Etats membres au sein du Comité de Stabilité Financière dans l’UMOA (CSF-UMOA).

Au titre de la BOAD Le Conseil des Ministres a adopté les perspectives financières actualisées révisées 2023-2027, le Rapport annuel 2022 ainsi que les comptes annuels de la BOAD pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Les Ministres ont également approuvé la modification des Statuts de cette Institution suite à la décision d’augmentation du capital intervenue à la fin décembre 2022.

Au titre de la Commission de l'UEMOA

Le Conseil des Ministres a examiné et approuvé le Projet d’Acte additionnel portant renouvellement de mandat et nomination des Conseillers à la Cour des Comptes de l’UEMOA.

Les Ministres ont, par ailleurs, examiné et adopté la Décision portant adoption du Programme Régional de Développement de l’Economie Numérique (PRDEN) de l’UEMOA et celle portant modalités de sa mise en œuvre. Le PRDEN qui sera mis en œuvre sur la période 2023-2027, vise à contribuer à l’amélioration des performances des entreprises de l’Union et à faciliter les relations entre les citoyens et les Etats membres. Il contribue à l’accroissement de l’utilisation des services numériques dans les activités économiques et sociales au sein de l’espace UEMOA.

L’adoption de ces deux textes permettra d’opérationnaliser ce Programme par la mise en place des dispositifs institutionnels de sa gouvernance et de son financement.

Au titre de l’AMF-UMOA

Le Conseil des Ministres a donné mandat au Président de l’AMF-UMOA pour mettre en place un Comité de Réforme Institutionnelle et Organisationnelle, en vue de lui soumettre, avant la fin de l’année 2023, des propositions de refondation de cet Organe et des réaménagements subséquents des textes de base régissant son fonctionnement, après plus de vingt-cinq (25) ans d'existence.

Les Ministres, très sensibles à l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé durant leur séjour à Dakar, expriment à son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, au Gouvernement ainsi qu’au peuple sénégalais, leur sincère et profonde gratitude.

Fait à Dakar, le 31 mars 2023

Le Président du Conseil des Ministres