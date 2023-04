Madagascar: Accès à l'énergie - 400 millions de dollars de la Banque mondiale

D'après les informations, au moins 10 millions de personnes auront accès à l'électricité dans le cadre du projet DECIM dont 2 000 000 de ménages et plus de 150 villages.

La Banque mondiale continue d'accorder sa confiance au gouvernement malagasy et continue de financer la mise en oeuvre des projets de développement. Le 30 mars dernier, cette Institution de Bretton Woods a approuvé l'octroi d'un crédit de 400 millions de dollars pour élargir l'accès aux énergies renouvelables et aux services numériques dans le cadre du Projet de connectivité numérique et énergétique pour l'inclusion à Madagascar (DECIM). Un projet qui permettra de doubler l'accès à l'énergie au pays.

Actuellement, 33,7% de la population malagasy seulement ont accès à l'énergie. Ce nouveau projet vise à accroitre cette statistique jusqu'à 67%. Par ailleurs, 3,4 millions d'internautes supplémentaires sont aussi prévus. Ce sont les communautés et villages éloignés qui n'ont pas encore accès à l'énergie qui vont bénéficier du projet. Une véritable réforme sera ainsi entamée au niveau des départements ministériels en charge de l'énergie et des télécommunications. D'après les explications, au moins 10 millions de personnes auront accès à l'électricité, dont 2 000 000 de ménages et plus de 150 villages. Cette collaboration avec la Banque mondiale permettra aussi de créer 3 400 000 nouveaux utilisateurs d'Internet. Par ailleurs, 2 000 centres de santé et écoles bénéficieront également d'un meilleur accès aux énergies renouvelables et à la connectivité numérique.

Velirano 2

L'amélioration de l'accès à l'énergie figure parmi les priorités du gouvernement malagasy, conformément au Velirano numéro 2 du président Andry Rajoelina. L'objectif étant de doubler la production énergétique à Madagascar via la promotion des énergies renouvelables. Le Chef de l'Etat ambitionne d'ailleurs de fournir une production de 500 MW dans les cinq prochaines années. C'est ce qu'il a annoncé au mois de décembre dernier lors de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Farahantsana à Mahitsy. « Le secteur de l'énergie est un défi qui me tient particulièrement à coeur », a-t-il martelé. Outre Sahofika qui produit 192 MW, l'Etat met aussi en oeuvre d'autres projets tels que la centrale hydroélectrique Mandraka III (6 MW), Volobe (120 MW) et Antetezambato (120 MW).

Mais pour l'heure, l'offre reste insuffisante par rapport à la demande. Plus de 18 millions de personnes n'ont pas encore accès à l'électricité. La Grande île occupe le 13e rang des pays ayant la plus grande population non électrifiée au monde. En ce qui concerne la connectivité et d'accessibilité aux services à large bande, malgré les progrès réalisés ces dernières années, Madagascar occupe toujours le bas du classement. L'utilisation d'Internet augmente, atteignant environ 22 % de la population en 2021, contre seulement 5,1 % en 2016. Toutefois, ce taux de pénétration reste l'un des plus faibles au monde et se situe notamment bien en deçà de la moyenne régionale de 33 % pour l'Afrique subsaharienne.