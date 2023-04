Cote d'Ivoire: Prévu démarrer le 10 avril 2023 - Ouattara Katolognan explique comment se passera le parcours citoyen

Ouattara Katolognan a expliqué comment se déroulera le parcours citoyen qui démarrera à partir du 10 avril 2023 .

Le directeur du Service national des jeunes (Snj) Ouattara Katolognan a animé une conférence de presse le jeudi 06 avril 2023 à Abidjan-Cocody, pour annoncer la tenue du parcours citoyen qui prend en compte la formation de 550 élèves des lycées et collèges âgés de 14 à 17 ans et qui se tiendra du 10 au 21 avril 2023.

Ouattara Katolognan , directeur du Service national des jeunes a expliqué que le parcours citoyen a été mis en place uniquement pour les élèves des lycées et collèges âgés de 14 à 17 ans qui veulent renforcer leur attitude, à travers une formation civique et citoyenne dans le domaine ludique, éducatif, et sportif. Il a ajouté que cette formation prendra en compte 550 élèves qui seront répartis dans 3 centres dont 250 à Bimbresso, 150 à Bouaké 1 et 150 à Guedikpo à Sassandra.

« Le parcours citoyen est un outil du service national des jeunes qui a été spécialement conçu pour les élèves de 14 à 17 ans dans le but de l'amélioration de leur comportement civique et citoyen. Cette première phase-pilote se déroulera dans 3 centres civiques à savoir, Bouaké 1 qui accueillera 150 élèves, Bimbresso qui accueillera 250 élèves et Sassandra 150 élèves », à t- il déclaré.

La satisfaction du ministère de l'éducation nationale

Traha Kondoh Sylvie, sous-éducatrice à la direction des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation s'est réjouie de l'annonce du déroulement de cette activité qui vient apporter, selon elle, un plus dans l'éducation des jeunes élèves.

« Nous sommes heureux au ministère de l'éducation nationale de la tenue de cette activité, qui permettra aux jeunes élèves de connaître leurs droits et devoirs car rien ne peut se faire dans une école sans civisme, » a -t- elle indiqué.