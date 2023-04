Afrique: Expo chorale 1 - En plein coeur de l'univers de Choeur la grâce

L'événement, une grande première consacrée à l'histoire sans égale du prestigieux groupe musical qui, en trente-huit ans d'existence a participé à trente-huit festivals internationaux, a occupé le Centre Wallonie-Bruxelles deux journées pleines, les 6 et 7 avril.

La programmation riche et variée de la première Expo chorale a retracé le parcours sans pareil de Choeur la grâce dans l'esprit du thème « Une chorale, une histoire ». L'événement a fait davantage en ouvrant aux visiteurs l'univers du chant choral. La visite offrait une exploration à plusieurs niveaux, une découverte faite à travers les supports phonographiques de la chorale de renommée internationale, les publications diverses, dont des exemplaires de "Cantemus", revue éditée autrefois par son chef de choeur, Ambroise Kua-Nzambi Toko. Bien plus, des affiches évoquant l'une ou l'autre prestation de Choeur la grâce et un lot considérable de photos historiques témoignent de la vivacité légendaire du groupe dont la participation dans les rencontres internationales a toujours marqué les esprits. Le chemin parcouru jusqu'ici s'est trouvé relaté à travers les nombreux clichés des trente-huit festivals auxquels il a pris part à travers le monde.

Plus éloquentes encore étaient les vidéos de ses captivantes prestations, 278 dans 112 villes et municipalités en dehors de la République démocratique du Congo. Mais, le coup de projecteur sur Choeur la grâce ne s'est pas arrêté aux images, photos et vidéos. En effet, comme autre vibrant témoignage de son aura particulier, l'on a vu exposées les différentes distinctions obtenues lors de tournées diverses autour du globe. Trophées, médailles, diplômes d'excellence, les prix divers dont on pouvait retracer la provenance sont parus comme des symboles authentiques de la vision portée à tour de bras et murie à force de sacrifices et d'efforts fournis, couronnés par les défis relevés avec fierté et passion. Le regard se posait avec admiration sur ces divers trésors amassés en parcourant festivals et autres rencontres d'Afrique et d'Occident. Et, l'on pouvait consulter, sur place, la mini-bibliothèque sur le chant choral constituée pour la circonstance. Ouvrages, revues et autres littératures sur la musique chorale pouvaient se toucher, être lus avec curiosité.

Remise de brevets et diplômes

Et, pour les grands amateurs de musique chorale, musiciens et choristes, les matinées étaient encore plus intéressantes. Animée par l'hôte de l'événement, Ambroise Kua-Nzambi, la conférence sur « La voix et ses multiples dimensions » a édifié plus d'un. Cette présentation du 6 avril était suivie d'un échange avec le public qui a assisté ensuite à la remise de brevets sanctionnant la participation à la formation sur « La beauté de l'expression vocale » de l'Institut facultaire de musique (IFM). Plus prestigieuse était la cérémonie du lendemain, consacrée à la remise de diplômes de mérite artistique le « Cantor emeritus » à plus de quarante chefs de choeurs de toutes confessions religieuses confondues.

Cerise sur le gâteau, les deux journées pleines organisées au Centre Wallonie-Bruxelles se sont achevées en musique. En effet, deux concerts ont meublé les deux soirées du 6 et 7 avril animées par Choeur la grâce et ses invités. La première a fait honneur à l'initiateur de l'événement, de sorte que le concert d'ouverture a porté sur « Les oeuvres d'Ambroise Kua-NNzambi ». Le choeur Schola cantorum de l'IFM l'a fait à travers son spectacle baptisé « Rumba nzango » et Choeur la grâce a clôturé avec son show. Quatre chefs de choeur se sont succédé dans les deux spectacles de la seconde soirée qui les mettait à l'honneur. En effet, c'est sur le thème « Le chef de choeur et son métier » que la Chorale Victoire de CBCO Bandal 1 a présenté « Chants des Afro » sous la conduite des chefs Mike Luyindula et Rabbi Zolana tandis que Choeur la grâce a offert un spectacle fondé sur les « chants populaires et traditionnels de la RDC » sous la direction du maestro Kua-Nzambi, Mike Luyindula et Souzy Lituambela.