Algérie: Le pays a de grandes capacités pour produire des drones

ALGER — Le ministre de l'Economie, de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a affirmé jeudi à Alger que l'Algérie a de grandes capacités pour développer des modèles de drones, utilisés dans plusieurs domaines tels que l'agriculture et la lutte contre les catastrophes naturelles, ce qui lui permet de passer de la recherche à la production et à la commercialisation.

M. Oualid a indiqué à l'ouverture d'une journée d'étude sur les drones, placée sous le thème "Drones : applications et perspectives", en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, des cadres supérieurs des ministères de la Défense nationale, de la Poste et des Télécommunications, de l'Agriculture et du Développement rural, en sus de plusieurs chefs d'entreprises publiques, que l'Algérie a de "grandes capacités" pour produire des drones, ajoutant que de nombreux jeunes innovateurs et start-up ont réussi à "concevoir des prototypes de drones".

M. Oualid a également précisé que l'objectif de cette journée d'étude est de découvrir ces compétences pour les aider à concrétiser leurs projets financièrement ou en les accompagnant pour prendre connaissance de la réglementation dans ce secteur, rappelant que nombreux textes réglementaires concernant le domaine des drones ont été publiés ces dernières années.

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait savoir que son secteur entamera dans les prochaines semaines l'élaboration d'un cahier des charges pour la création d'une école supérieure des systèmes indépendants dont relèvent les drones.

M. Bidari s'est félicité des "innovations prometteuses" développées par les étudiants et les chercheurs en la matière, affirmant que son département ministériel et le ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises oeuvreront à la création de "sociétés économiques mixtes entre les centres de recherche activant dans le domaine des systèmes indépendants et les centres finançant ces sociétés en vue de développer et de commercialiser ces modèles fabriqués".

L'organisation de cet évènement intervient "dans le cadre de la dynamique de mutation technologique en matière d'utilisation de drones et de leurs applications sachant qu'ils couvrent plusieurs domaines dont les activités de contrôle et de détection instantanée et précise et sont à la portée des privés, des administrations, des entreprises et des gouvernements", selon un document distribué par le ministère de l'Economie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises à la presse.

Cette journée d'étude ayant regroupé des acteurs locaux spécialisés dans la conception de ce type de technologie, vise par ailleurs à examiner les perspectives et les projets disponibles pour les startups et les porteurs de projets outre la maitrise de cette technologie dans les domaines scientifique, pratique et économique.

Il s'agit également d'une occasion pour les entreprises publiques et privées ainsi que pour les opérateurs économiques d'explorer les moyens assurés par ces techniques afin de remédier à leurs problèmes et d'améliorer leurs performances.

Cet évènement a été marqué par la présentation d'exposés sur quelques modèles de drones développés par des étudiants et des startups algériens.