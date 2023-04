Algérie: Baddari donne le coup d'envoi du projet de fabrication de la première voiture électrique Made in Algeria

Lors d'une visite de travail et d'inspection au CRTI à Cheraga, M. Baddari a indiqué que "le premier prototype de la voiture électrique Made in Algeria est pratiquement prêt".

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a donné, lundi à Alger, le coup d'envoi du projet de fabrication de la première voiture électrique Made in Algeria par des experts du Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI).

Lors d'une visite de travail et d'inspection au CRTI à Cheraga, M. Baddari a indiqué que "le premier prototype de la voiture électrique Made in Algeria est pratiquement prêt", soulignant que "l'opération de conception de la structure, de la batterie et du moteur a été finalisée par de jeunes compétences algériennes".

M. Baddari s'est félicité des résultats des recherches scientifiques effectuées par le CTRI, dont la principale vocation est l'innovation, affirmant que ces résultats "ouvrent la voie pour être au diapason des recherches actuelles et du développement, afin de répondre aux besoins nationaux".

Dans le même contexte, le ministre a insisté sur l'impératif de "valoriser les innovations des experts du Centre par les constructeurs lors de la mise sur le marché du produit, en vue d'encourager les compétences algériennes à fournir davantage d'efforts en vue de consolider la place de la recherche scientifique et de l'innovation technologique".

Le ministre a également insisté sur l'importance "d'associer les startups et les étudiants universitaires à la concrétisation de tels projets".

Et de préciser que le travail est actuellement en cours pour le développement de la partie électrique à travers la conception d'une batterie au niveau de l'unité de recherche relevant du centre dans la wilaya de Sétif pour l'utiliser directement après la finalisation des autres parties.

Pour rappel, M. Bidari avait inspecté, dans le cadre de cette visite, des laboratoires et des ateliers relevant du département de la Mécanique en plus des projets phares du centre dont le projet de développement d'un tracteur pour la mise en valeur des terres agricoles, outre le projet de développement et de fabrication de conteneurs dont le premier modèle doit être remis dans les plus brefs délais, selon le ministre.