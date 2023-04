Afrique: L'Algérie appelle les parties soudanaises à cesser les combats et à faire prévaloir le dialogue

ALGER — L'Algérie qui assure actuellement la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, a appelé toutes les parties soudanaises à cesser les combats et à faire prévaloir le dialogue afin de surmonter les différends aussi complexes soient-ils et d'oeuvrer à privilégier l'intérêt suprême de la patrie, indique, samedi, un communiqué de la présidence de la République.

"L'Algérie, en sa qualité d'actuel président du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du Sommet, suit avec une grande inquiétude les développements de la situation dans la République du Soudan, pays frère, suite aux affrontements graves avec des armes lourdes survenus dans la capitale, Khartoum, entre les forces de l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR), et aux pertes humaines et matérielles qui en résultent", lit-on dans le communiqué.

Considérant "les relations de fraternité et les liens historiques qui unissent les deux pays et peuples frères", l'Algérie appelle toutes les parties soudanaises à "cesser les combats et à faire prévaloir le dialogue pour surmonter les différends aussi complexes soient-ils", précise-t-on de même source.

L'Algérie appelle également tous les frères à "privilégier l'intérêt suprême de la patrie, au moment où la République du Soudan a plus que jamais besoin de la conjugaison des efforts de ses enfants pour mettre fin à la crise actuelle et réaliser les aspirations légitimes du peuple soudanais frère au recouvrement de sa sécurité, sa stabilité, et à l'édification d'un Etat démocratique et moderne", conclut le communiqué.